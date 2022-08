Amici 22 è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

Da settembre 2022 fino a primavera 2023, andrà in onda la ventiduesima edizione del programma.

Il programma si divide in due fasi, la fase iniziale e la fase serale. Nella fase iniziale, ogni allievo della classe, cantante o ballerino, dovrà dimostrare di meritare il proprio banco, esibendosi durante gli speciali. Sempre durante la fase iniziale, un professore potrà mettere in discussione il banco di un allievo che potrebbe essere chiamato ad affrontare sfide con un sfidante esterno (anche dovute a provvedimenti disciplinari), sfide interne e non solo.

Quando la fase serale sarà imminente, l’allievo dovrà conquistare il pass per accedere al serale dove, in ogni puntata, verrà eliminato un allievo (nelle prime puntate, anche due), fino all’elezione del vincitore nella puntata finale.

Amici è un programma prodotto da Fascino PGT.

Quando inizia Amici 2022/2023?

La ventiduesima edizione del talent show avrà inizio domenica 19 settembre 2022.

Come vedere Amici 22 in tv e in streaming

Il primo speciale del programma andrà in onda domenica 19 settembre 2022, a partire dalle ore 14:10, su Canale 5.

Il daytime del programma, invece, andrà in onda sempre su Canale 5, da lunedì a venerdì, subito dopo la puntata di Uomini e Donne, alle ore 16:10.

È possibile vedere il programma anche in streaming, su Mediaset Infinity mentre le repliche delle puntate andranno in onda su La5.

Altri contenuti riguardanti il talent show sono disponibili sul sito Witty Tv.

Chi sono gli insegnanti di Amici 22?

Come pubblicato in anteprima da TvBlog, nel corpo docente, tornerà Arisa che prenderà il posto di Anna Pettinelli.

Come pubblicato in anteprima dal sito DavideMaggio.it, invece, Emanuel Lo prenderà il posto di Veronica Peparini.

Gli insegnanti di canto, quindi, saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa mentre quelli di danza saranno Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Chi sono gli allievi di Amici 22?

Gli allievi che faranno parte della nuova classe di Amici verranno presentati durante il primo speciale della nuova edizione, in onda il 19 settembre.

Come partecipare ad Amici 2023

Per partecipare ai casting del talent show, è necessario inoltrare la richiesta attraverso il sito Witty Tv.

Dove è lo studio di Amici?

La fase iniziale di Amici va in onda dallo Studio 5 del Centro Titanus Elios mentre la fase serale del talent show va in onda dallo Studio 8 sempre del Centro Titanus Elios che si trova a Roma, in via Tiburtina 1361.

Come si può partecipare al pubblico di Amici

È possibile assistere come pubblico in studio alle puntate di Amici, inoltrando la richiesta attraverso il sito Perla Promotion.

L’ingresso in studio è totalmente gratuito.

Chi ha vinto Amici?

I vincitori di Amici sono stati il cantante Dennis Fantina (vincitore nel 2002), la cantante Giulia Ottonello (vincitrice nel 2003), il ballerino Leon Cino (vincitore nel 2004), il cantante Antonino (vincitore nel 2005), il ballerino Ivan D’Andrea (vincitore nel 2006), il cantante Federico Angelucci (vincitore nel 2007), il cantante Marco Carta (vincitore nel 2008), la cantante Alessandra Amoroso (vincitrice nel 2009), la cantante Emma (vincitrice nel 2010), il cantante Virginio e il ballerino Denny Lodi (vincitori nel 2011), il cantante Gerardo Pulli e il ballerino Giuseppe Giofrè (vincitori nel 2012), il rapper Moreno (vincitore nel 2013), la cantante Deborah Iurato (vincitrice nel 2014), il gruppo The Kolors (vincitori nel 2015), il cantante Sergio Sylvestre (vincitore nel 2016), il ballerino Andreas Müller (vincitore nel 2017), il cantante Irama (vincitore nel 2018), il tenore Alberto Urso (vincitore nel 2019), la cantante Gaia Gozzi (vincitrice nel 2020), la ballerina Giulia Stabile (vincitrice nel 2021) e il cantante Luigi Strangis (vincitore nel 2022).