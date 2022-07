Non più tardi di qualche giorno fa da queste colonne vi avevamo dato la notizia del ritorno di Arisa ad Amici di Maria De Filippi. La trionfatrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, insieme al bello e bravo Vito Coppola, torna fra le braccia accoglienti di Maria De Filippi e ci torna per vestire ancora gli abiti di professoressa di canto nella nuova edizione, la ventiduesima del talent show più visto e più celebre della televisione italiana. Dopo la “scappatella” da Milly Carlucci che l’ha voluta appunto prima come concorrente al Cantante mascherato, poi come ballerina (e vincitrice) dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle e poi nelle vesti di investigatrice dell’ultima edizione del Cantante mascherato, ecco che Arisa torna ad Amici dopo la bella esperienza nell’edizione 2020, che l’aveva vista professoressa di canto e poi nel serale alla guida di uno dei tre team in gara insieme alla sempiterna Lorella Cuccarini, allora professoressa di danza.

Nel nostro precedente post, quello dell’annuncio del ritorno di Arisa ad Amici, avevamo avanzato alcune ipotesi rispetto a quello che sarebbe accaduto dietro alle cattedre di canto e di danza a seguito di questo per certi versi clamoroso ritorno. La prima ipotesi vedeva Arisa prendere il posto di uno degli altri due docenti di canto, per la precisione ventilavamo l’uscita di Anna Pettinelli. Poi pensavamo anche ad un rimpasto, con Lorella Cuccarini che tornasse alla cattedra di danza, Arisa che prendesse il suo posto nel canto, con una uscita dallo show di Canale 5 del bello e bravo Raimondo Todaro, oppure di una estensione a quattro professori per materia.

Oggi siamo in grado di dare una soluzione a questo enigma, stando a quanto ci risulta Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli fra i professori di canto. In questo ci aiuta anche un annuncio fatto recentemente dalla stessa Lorella Cuccarini presso i suoi profili social, dove ha confermato la sua permanenza ad Amici come professoressa di canto anche per la prossima edizione del popolare talent show di Canale 5, confermato anche per la prossima stagione nel primo pomeriggio della domenica a far da traino al Verissimo di Silvia Toffanin. Anna Pettinelli dunque, dopo alcune stagioni lascerebbe Amici di Maria De Filippi.