Essere amici alle volte vuole dire prendersi, lasciarsi e poi riprendersi. Conoscersi, amarsi, volersi bene, poi le strade in qualche modo si dividono, passano attraverso altri amici, fanno dei giri immensi e poi, perchè no, a volte ritornano, giusto per ricordare una celebre canzone vendittiana. Ebbene, oggi TvBlog vuole parlarvi di un ritorno, qualcuno che parla bene magari direbbe “clamoroso”, di un personaggio che ha lasciato il segno nel talent show più amato della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi, parliamo di Arisa.

La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi, dopo aver occupato questo ruolo durante la ventesima edizione di questo spettacolo musicale di Canale 5 nella stagione televisiva 2020-2021. Da queste parti, giusto un anno fa, avevamo in qualche modo “previsto” un suo possibile ritorno ad Amici a stretto giro di posta.

Un ritorno piuttosto fulmineo quindi questo di Arisa ad Amici, dopo la passata stagione che l’ha vista alla corte di Milly Carlucci prima come concorrente, insieme al giovane Vito Coppola, a Ballando con le stelle, edizione per altro da lei vinta e poi membro del corpo investigativo dell’ultima edizione trasmessa del varietà di Rete 1 Cantante mascherato. Ora il ritorno da figliola prodiga da Maria De Filippi, che le perdonerà questa “scappatella” da Milly, per riaccoglierla fra le sue braccia nella commissione di canto di Amici 22. Ma a questo proposito, che succederà ora con il ritorno di Arisa fra i professori di canto?

Si aprono diversi scenari e qui ora giochiamo a immaginarli, il primo, il più semplice, vedrebbe una commissione di canto che passerebbe da tre a quattro elementi, quindi si aggiungerebbe nel canto all’inamovibile Rudy Zerbi, a Lorella Cuccarini e ad Anna Pettinelli, proprio Arisa (ovviamente si passerebbe a quattro elementi anche nella commissione di danza). Il secondo scenario potrebbe vedere l’uscita di scena della Pettinelli, con Arisa al suo posto, e Cuccarini e Zerbi a completare il team. Terzo scenario, rimpasto, con Zerbi, Pettinelli e Arisa per il canto e Cuccarini che tornerebbe alla danza insieme ad Alessandra Celentano e a Veronica Peparini, con l’uscita di scena di Raimondo Todaro, magari perchè no, pure lui figliol prodigo per un clamoroso ritorno a Ballando con le stelle (ma su questa opzione “pesa” il fatto della presenza di sua moglie Francesca Tocca ad Amici).

Insomma il ritorno di Arisa, una notizia già di per se, innescherebbe una specie di reazione a catena all’interno della commissione di canto di Amici, con anche un plausibile coinvolgimento della commissione di danza, chi lo sa, magari Arisa ora diventata ottima ballerina con la vittoria a Ballando potrebbe occuparsi della danza (boutade). Vediamo che succederà da qui a settembre quando tornerà in onda alle 14 della domenica pomeriggio di Canale 5, per fare da traino al Verissimo di Silvia Toffanin, Amici di Maria De Filippi. Per Arisa dunque ci sarà “Ancora, ancora, ancora” Amici nel suo futuro…