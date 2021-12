Arisa e Vito Coppola vincono Ballando con le Stelle 2021

Arisa e il ballerino Vito Coppola hanno vinto la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, terminata stasera con la finale andata in onda su Rai 1.

La cantante lucana ha trionfato al termine del ring finale che l’ha vista protagonista insieme a Bianca Gascoigne, la figlia di Paul Gascoigne in coppia con Simone Di Pasquale.

Arisa ha vinto con il 52% dei voti. Per Vito Coppola, invece, è la prima vittoria come maestro di Ballando con le Stelle, arrivata subito alla prima partecipazione.

La cantante, incredula per la vittoria, ha ringraziato tutti:

E’ vero? Io non me l’aspettavo assolutamente. Il primo giorno che sono entrata qui dentro, non se l’aspettava nessuno! Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto! Grazie mille a Vito Coppola anche con metodi poco ortodossi mi ha trascinato fino a qui! Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a chi mi ha fatto compagnia in questo viaggio, grazie ai giudici, grazie alle maestranze, grazie alla Rai e grazie a te, Milly!

In una finale in bilico dove quasi tutte le coppie partecipanti potevano ambire alla vittoria (soprattutto Valeria Fabrizi e Sabrina Salerno), Arisa ha iniziato la propria cavalcata verso la coppa di Ballando con le Stelle, vincendo il confronto a tema natalizio contro Valeria Fabrizi/Giordano Filippo, assicurandosi 10 punti che sono stati aggiunti al termine dell’esibizione della seconda manche.

Il tesoretto di Alberto Matano, in collegamento da casa a causa del COVID, ha assicurato ad Arisa il primo posto in classifica, in attesa del voto social che ha eliminato Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style, in coppia con Anastasia Kuzmina.

Durante la terza manche, Arisa ha vinto il confronto con Morgan, eliminato insieme alla partner Alessandra Tripoli, che non l’ha presa propriamente bene…

Nel ring finale, come scritto in apertura, la cantante ha avuto la meglio su Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, alla sua ultima partecipazione a Ballando così come Sara Di Vaira, che, nella terza manche, avevano eliminato la coppia Sabrina Salerno/Samuel Peron.

Per la cronaca, Valeria Fabrizi ha vinto il Premio Paolo Rossi, Fabio Galante ha ricevuto il Premio del Sorriso, rinominato Premio Galante, Sabrina Salerno ha avuto il Premio della Giuria mentre il famoso Premio Aiello è stato vinto da Alvise Rigo.