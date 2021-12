Sara Di Vaira, dopo aver annunciato l’addio a Ballando con le Stelle nella semifinale andata in onda una settimana fa, stasera, durante la finale della sedicesima edizione, ha salutato definitivamente il programma di Rai 1.

La sua ultima esibizione è stata una performance di gruppo con Paolo Belli, Ballerino per una Notte dell’ultim’ora (in sostituzione di Maria Chiara Giannetta), e con altre cinque maestre di quest’edizione di Ballando.

Al termine dell’esibizione, Milly Carlucci ha voluto Sara Di Vaira accanto a sé, congedando le sue colleghe, per un omaggio finale e una standing ovation meritata.

È andato in onda anche un filmato nel quale la ballerina ha riassunto le emozioni provate sette giorni fa, provate durante l’ultimo ballo ufficiale con un partner (quest’anno, il suo partner è stato Valerio Rossi Albertini): “Al momento dell’inchino, ho salutato il pavimento. Mai avrei immaginato, inoltre, di condividere quest’esperienza con mia figlia Brenda (finalista di Ballando con Te, ndr)”.

Milly Carlucci, annunciando che Sara Di Vaira, comunque, farà parte del cast fisso della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, non ha trattenuto le lacrime al momento dei saluti:

Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria, veramente, guarda… Tu sei un pezzo del mio cuore, Sara, veramente, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Per l’entusiasmo, la sincerità, la bravura che hai portato in questo programma. Io so che adesso lei ha deciso di interrompere quest’esperienza perché un’atleta deve anche sapere quand’è il motivo di ritirarsi, quindi Sara ha deciso che qui si chiude. Ma noi ci rivedremo al Cantante Mascherato, sarai con noi in una veste diversa, non ti perdiamo definitivamente.