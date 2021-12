La semifinale di Ballando con le stelle andata in onda ieri, sabato 11 dicembre 2021, su Rai 1 ha dato i verdetti in vista della finale di questa sedicesima edizione. Due in particolare segnano un traguardo definitivo per i maestri Simone di Pasquale e Sara di Vaira, quest’anno in coppia rispettivamente con Bianca Gascoigne e Valerio Rossi Albertini. Il primo, presenza fissa del programma di Milly Carlucci da anni, ha deciso di dare l’arrivederci

Dal video introduttivo della loro esibizione, le parole di Di Pasquale non lasciano dubbi:

Dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio.

Nel post-ballo per il ripescaggio Simone riceve i complimenti dalla giuria. Fabio Canino: “Con tutto rispetto per gli altri, ma tu sei superiore. Hai classe ed eleganza, ti voglio molto bene”, Ivan Zazzaroni: “Sono 14 anni che lavoriamo insieme, tu sei una delle figure più importanti di Ballando. Simone merita un grande applauso“, Selvaggia Lucarelli apre con una stoccata all’innominato Raimondo Todaro: “E’ già capitato che qualcuno sia andato via di recente ed io ho stappato lo champagne. Nel tuo caso invece sono molto triste perché qua sei l’unico con cui non ho mai avuto un battibecco. Sei il più bravo e il più carismatico nell’adattarsi al concorrente che balla con te. Hai sempre valorizzato le ballerine che ti hanno affiancato”. Guillermo Mariotto si commuove e gli chiede di restare: “Non andare via!“. Carolyn Smith ha preferito non dire nulla, sicura del passaggio in finale.

In effetti proprio la coppia formata da Bianca e Simone è stata la più votata al ballottaggio finale, per questo è la sesta coppia ufficiale portata in finale dal televoto. Simone intanto si porta verso la chiusura dell’esperienza con il botto: ieri è stato il maestro per Monica Bellucci, ballerina per una notte.

Anche Sara di Vaira ha affrontato la prova per il ripescaggio con Rossi Albertini. Dopo aver ballato, la maestra si è commossa davanti ai giudici che sapevano già del suo addio alla trasmissione: “Potrebbe essere l’ultimo ballo per lei – dice Zazzaroni ben prima dei verdetti – ho avuto degli scontri con lei, ma credo che sia un valore per Ballando e per la federazione danza sportiva perché è una persona di grande capacità“.

La coppia non arriva alla finale, per la Di Vaira quindi l’avventura finisce qui, ma non è detto che nell’ultima puntata si possa metter su un omaggio ai due maestri uscenti che non esitiamo a dire pilastri storici di Ballando.