L’ultimo capitolo della querelle Morgan/Selvaggia Lucarelli che ha caratterizzato questa edizione di Ballando con le Stelle si è consumato nel corso della finale di questa sera durante la quale il cantautore monzese, al momento della sua eliminazione, ne ha combinata un’altra delle sue.

Al termine della terza manche, in sfida diretta con Arisa che ha conquistato il ring finale grazie ai tre voti provenienti dalla giuria più il voto social, Morgan si è scagliato contro i due giudici che non hanno votato la sua esibizione, ovviamente Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto:

Faccio i complimenti ad Arisa perché è stata forte durante tutto il percorso. Ma non è di questo che voglio parlare (Arisa si congratula con Morgan che le dà un bacio, ndr). Grazie, cara. Perché tu ci capisci al contrario di questi due soggetti (rivolto a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ndr) che, secondo me… Milly, posso dire una cosa? Io ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio, all’università, e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati! Perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare. Non vi intendete di questa materia. Spero che l’anno prossimo non sarete più qui a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe stare lì! Non ci capite nulla! Siete anti-artistici!