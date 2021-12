La finale della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle si è aperta sotto il segno del COVID-19.

Alberto Matano e il regista Luca Alcini, infatti, attualmente, si trovano in quarantena fiduciaria, come sottolineato, con un filo di tristezza, dalla conduttrice ad inizio puntata:

È stata l’edizione della ripartenza ma, al momento di tagliare il traguardo, il destino ci ha messo lo zampino… Abbiamo il nostro regista Luca Alcini in quarantena e, a casa, per lo stesso motivo, c’è il nostro Alberto Matano.

Ballando con le Stelle, Alberto Matano: “Sto bene, è tutto negativo”

Il conduttore de La Vita in Diretta, però, prenderà parte ugualmente alla finale di Ballando con le Stelle, con il compito di assegnare il tesoretto, ma ovviamente lo farà da casa. Ad inizio puntata, Matano ha rassicurato tutti circa le proprie condizioni di salute:

Eccoci! Milly mi fa molta impressione essere qui a distanza. Anche a distanza, però, sono pronto a consegnare il tesoretto. Vorrei solo dire, per rassicurare tutti, prima che si scateni il panico, che sto benissimo, è tutto negativo, sono entrato in contatto indiretto con una persona positiva al virus, quindi, per precauzione e per responsabilità personale, ho scelto di rimanere a casa. Ma è tutto a posto e speriamo che continui a rimanere così.

Il posto in studio, lasciato libero da Alberto Matano, in questa finale, sarà occupato da Laura Chimenti.

Paolo Belli, invece, per la prima volta in 16 edizioni, ricoprirà il ruolo anche di Ballerino per una Notte.

Stando ad una notizia pubblicata da BubinoBlog, come Ballerina per una Notte, avrebbe dovuto esserci l’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo della serie tv, Blanca, andata in onda su Rai 1. Sempre BubinoBlog, però, ha successivamente aggiunto che l’ospitata sarebbe saltata in quanto l’attrice sarebbe entrata in contatto con un positivo al Coronavirus.