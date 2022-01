Il Cantante Mascherato: Arisa è il nuovo giudice

Arisa sarà il nuovo giudice de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda con la terza edizione a partire dal prossimo 11 febbraio.

Milly Carlucci ha ufficializzato la presenza di Arisa nella giuria degli investigatori nel corso della puntata di oggi di Da noi… a ruota libera, il talk show di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini.

Arisa affiancherà Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo:

Abbiamo il quarto giurato, se vuoi te lo dico. Ci saranno Flavio Insinna, il più grande esperto di maschere al mondo, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo, lei e il suo quadernino, precisissima, che studia e prende appunti… Il quarto giurato, anzi giurata, invece, è Arisa. Non vedo l’ora di averla in studio. Arisa è un’artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità. Oltre a questo, è una persona che ha una curiosità e un acume incredibili. Arriva, tutta carina, e poi fa un ritratto di te che ti inchioda come una farfallina al muro! Conto su questa sua caratteristica.

Arisa, superfluo ricordarlo, ha già lavorato con Milly Carlucci in questa stagione televisiva, prendendo parte come concorrente all’ultima edizione andata in onda di Ballando con le Stelle.

Il Cantante Mascherato 3: le maschere parleranno dal vivo

Un’altra novità della terza edizione de Il Cantante Mascherato riguarda i personaggi che si celano sotto le maschere che potranno parlare per la prima volta dal vivo con la giuria, con la voce opportunamente modificata. Questa possibilità, secondo Milly Carlucci, potrebbe ulteriormente aiutare i giudici e il pubblico da casa:

Ho anche un secondo scoop. Le nostre maschere, quest’anno, parleranno dal vivo davanti alla giuria di investigatori. Negli scorsi anni, per proteggere le identità, facevamo registrare due frasi e le maschere, poi, non potevano più parlare. Adesso, invece, con il microfono, potranno rispondere alle domande. La voce verrà modificata ma è chiaro che quando tu parli dal vivo, certi modi di appoggiare la voce, il mondo di pronunciare le vocali, le consonanti, i momenti di esitazione, certe cose le noti…

Milly Carlucci, nel corso dell’intervista, ha presentato le maschere in rapida successione:

Le maschere sono tutte nuove. Le maschere vengono scelte insieme al personaggio, possono essere simili o l’opposto del carattere del personaggio. La maschera può regalare al personaggio la libertà di essere quello che non è mai stato nella vita. Quest’anno avremo la Medusa, una maschera rock, il Drago Bianco, forte e gentile allo stesso tempo gentile, il Pesciolino Rosso, una grande diva degli anni ’50 con grandi occhi ammaliatori, SoleLuna, una maschera ambigua che raccoglie in sé il maschile e il femminile, la Gallina Bluebell, una gallina sexy e intelligente, il Cavalluccio Marino, un altro animale misterioso, una commistione di generi, il Lumaca, un signore d’altri tempi, una versione 3.0 di un grande personaggio del varietà, l’Aquila, una grande madre che protegge le sue uova, il Camaleonte, che avrà tutti i colori dell’arcobaleno, un personaggio che cambia spesso pelle, il Pastore Maremmano, ossia la tenerezza, l’affidabilità, la forza ma anche l’indipendenza, non è semplice essere padroni di un pastore maremmano, la Volpe, ossia l’avventura, la voglia di evadere e di essere sopra le righe, e il Pinguino, con la tenerezza di un pinguino baby ma che, in realtà, sono animali tosti, hanno la pellaccia dura. Sotto le maschere, potranno esserci cantanti, personaggi dello spettacolo, giornalisti, sportivi…

Nel corso della prima puntata, infine, le maschere duetteranno con un ospite a sorpresa che potrebbe sottintendere la presenza di un ulteriore indizio: