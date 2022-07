Ad Agosto in streaming su Mediaset Infinity proseguono tutti i titoli iniziati nei mesi scorsi sui canali in chiaro del gruppo Mediaset sia in prima serata che in seconda come The Cleaning Lady, il thriller La Brea, i procedurali del gruppo One Chicago, le soap del pomeriggio come Terra Amara. Inoltre è sempre utile ricordare che tutta la programmazione dei canali gratuiti Mediaset è disponibile in streaming su Mediaset Inifinity. Alcuni titoli restano disponibili on demand ma è sempre utile controllare le scadenze.

Mediaset Infinity Agosto 2022 le novità gratuite

Proseguono nel corso del mese di Agosto le serie tv iniziate nel corso delle passate settimane sui canali in chiaro Mediaset e quindi anche in streaming su Mediaset Infinity. Su Rete 4 e Mediaset Infinity nuove puntate per Harry Wild – La Signora del Delitto con Jane Seymour nei panni di una professoressa di inglese in pensione che scopre un talento per le indagini affiancando il figlio.

Disponibili su Mediaset Infinity anche le puntate della prima stagione di Superman & Lois la serie tv DC Comics sulla vita da genitore e supereroe di Superman. Insieme a Lois Lane decide di tornare a Smallville per accudire Jonathan e Jordan che sono ancora in attesa di scoprire se erediteranno i poteri del padre. Ad agosto proseguono gli appuntamenti con la prima parte della nona stagione di Chicago PD e con la decima stagione di Chicago Fire. Inoltre prosegue Chicago Med su Italia 1 e Mediaset Infinity. Non solo serie tv perchè su Mediaset Inifinity prosegue l’appuntamento con Battiti Live e la musica dell’estate.

Mediaset Infinity Agosto 2022 le novità di Infinity+

Il channel Infinity+, sezione a pagamento del mondo Mediaset, ha un costo di 7.99 € al mese con la formula “esci quando vuoi” che permette di di bloccare il proprio abbonamento in ogni momento. Nel comunicato del mese si specifica che il costo con i 7 giorni di prova gratuita è disponibile fino al 29 agosto, probabilmente dopo quella data ci sarà un cambiamento nelle modalità di abbonamento.

Prosegue l’appuntamento settimanale con i film in modalità premiere che vedrà il ritorno di tre film già passati nei mesi scorsi come Una Famiglia Vincente – King Richard, dal 5 all’11 agosto, il film con cui Will Smith ha vinto l’Oscar che racconta la storia delle sorelle Williams. Torna il film italiano 7 Donne e un Mistero dal 12 al 18 agosto mentre dal 19 al 25 agosto Sulle Nuvole il primo film diretto da Tommaso Paradiso, una storia d’amore e musica. Nic Vega (Marco Cocci) è un ex musicista di successo che dopo anni decide di tornare da Francesca, il suo grande amore.

Grande novità del mese è l’arrivo dal 26 agosto al 1° settembre di The Batman, diretto da Matt Reeves e vede protagonista Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis nei panni di Alfred e Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot, “il Pinguino” che presto avrà anche una sua serie tv indipendente.

Mediaset Infinity ad Agosto 2022 le novità dagli altri Channel

Nel mese di Agosto 2022 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity. Offerta esclusiva per gli abbonati che fino al 31 agosto possono attivare un’offerta unica Infinity+, STARZPLAY e Midnight Factory a 9.99 €. Intanto vediamo i titoli annunciati: