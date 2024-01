Simona Tabasco e Alberto Malanchino hanno lasciato la serie, così come Beatrice Grannò. Mentre Gianmarco Saurino compare in forma di flashback

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani, in partenza da giovedì 11 gennaio 2023 su Raiuno e su RaiPlay, è ricca di novità dal punto di vista del cast. Non parliamo dei nuovi ingressi (tra cui Giacomo Giorgio, Elisa Wong e Martina Carelli, interpreti dei tre nuovi specializzandi), ma soprattutto delle uscite di scena eccellenti.

Alcuni degli attori e delle attrici che fino alla seconda stagione hanno fatto parte del cast fisso della serie, infatti, non compaiono nei credits della nuova stagione. Qualcuno compare in forma di cameo, mentre altri hanno definitivamente abbandonato la serie.

Doc 3, dove sono Elisa e Gabriel?

L’abbandono più eclatante riguarda quello di Simona Tabasco e Alberto Malanchino: i personaggi di Elisa e Gabriel, dopo essersi ricongiunti e sposati nel finale della seconda stagione, hanno deciso di non lavorare più al Policlinico Ambrosiano di Milano.

Un’uscita di scena che però non è inaspettata: la stessa Tabasco l’estate scorsa a Giffoni aveva anticipato che non avrebbe fatto parte della terza stagione per seguire altri impegni, dopo il successo ottenuto con la seconda stagione di The White Lotus.

Doc 3, dov’è Carolina?

Altra assenza eccellente è quella di Carolina, la figlia di Andrea (Luca Argentero) e Agnese (Sara Lazzaro), interpretata da Beatrice Grannò. Anche lei, grazie al successo di The White Lotus 2, ha deciso di intraprendere nuove strade. Ma sul destino di Carolina sappiamo qualcosa di più: come mostrato in una clip in anteprima sui social, Andrea e Agnese rivelano che la figlia si è trasferita a Verona e che sta bene.

Doc 3, torna Lorenzo?

Sì e no. Il personaggio interpretato da Gianmarco Saurino è stato protagonista di uno dei momenti più tristi della seconda stagione. A causa della pandemia, infatti, Lorenzo si ammala e muore, gettando nello sconforto tutto l’ospedale.

Rivedremo, però, Lorenzo: nei flashback del primo episodio, infatti, gli sceneggiatori hanno deciso di fare contenti i fan e le fan della serie, mostrandoci un Lorenzo ai tempi della prima volta da Primario di Fanti. Giovane, con un’acconciatura decisamente d’epoca, ma già allora con quel carattere con cui lo abbiamo incontrato.

Doc 3, le altre assenze

Ci sono poi altri interpreti che non rivedremo nel corso dei nuovi episodi. Sono Silvia Mazzieri (Alba, anche lei morta nella seconda stagione), Giusy Buscemi (la psicologa Lucia Ferrari), Lorenzo Frediani (don Massimo), Gaetano Bruno (il primario Valenti) e Massimo Rigo (Umberto Caruso, ex direttore amministrativo dell’ospedale). Rivedremo invece in forma di cameo Raffaele Esposito (Marco Sardoni) ed Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi).