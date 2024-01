Ora che Doc – Nelle tue mani 3 è pronto a presentarsi al pubblico di Raiuno e di RaiPlay con i nuovi episodi in onda da giovedì 11 gennaio 2024, c’è da chiedersi chi saranno gli attori e le attrici che danno forma al cast di questa terza stagione.

La risposta, in parte, la sappiamo già, perché ovviamente gli interpreti fissi della serie rimangono, in primis Luca Argentero, ma anche Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Pierpaolo Spollon ed Elisa di Eusanio. Vanno però registrate anche delle importanti uscite di scena.

In primis, quelle di: le interpreti di Elisa e Carolina, dopo il grande successo ottenuto con The White Lotus 2 , hanno intrapreso una carriera cinematografica anche all’estero che le ha costrette a rinunciare al set del medical drama. Chissà, però, che non facciano una comparsata tramite qualche cameo.

Anche Gianmarco Saurino non è della partita: il suo Lorenzo è uscito di scena nella seconda stagione, ma lo rivedremo in forma di flashback nel primo episodio, così come Raffaele Esposito, il cui Marco Sardoni è stato l’antagonista della prima stagione. Assenti anche Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri ed Alice Arcuri (quest’ultima compare solo in forma di guest). Non tornano nella terza stagione neanche Giusy Buscemi, Lorenzo Frediani, Gaetano Bruno e Massimo Rigo. A tutte queste assenza Doc 3 rimedia con alcuni interessanti nuovi ingressi, vale a dire i nuovi specializzandi di cui si dovrà occupare Riccardo (Spollon).

Il cast di Doc- Nelle tue mani 3

Il cast confermato

Luca Argentero è Andrea Fanti, il protagonista: Primario di Medicina Generale che a causa di un colpo di postola ha perso la memoria di dodici anni di vita e che sta cercando di recuperare;

è Andrea Fanti, il protagonista: Primario di Medicina Generale che a causa di un colpo di postola ha perso la memoria di dodici anni di vita e che sta cercando di recuperare; Matilde Gioli è Giulia Giordano: fedele collega di Andrea, con cui aveva una relazione;

è Giulia Giordano: fedele collega di Andrea, con cui aveva una relazione; Sara Lazzaro è Agnese Tiberi: direttrice sanitaria ed ex moglie di Andrea, che lui cerca di riconquistare;

è Agnese Tiberi: direttrice sanitaria ed ex moglie di Andrea, che lui cerca di riconquistare; Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna: medico del reparto, appena uscito da un periodo di forte stress e di sovraccarico di lavoro;

è Riccardo Bonvegna: medico del reparto, appena uscito da un periodo di forte stress e di sovraccarico di lavoro; Giovanni Scifoni è Enrico Sandri: Primario di Neuropsichiatria ed amico di Andrea, che cerca di aiutare a recuperare la memoria;

è Enrico Sandri: Primario di Neuropsichiatria ed amico di Andrea, che cerca di aiutare a recuperare la memoria; Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi: infermiera coordinatrice del reparto;

è Teresa Maraldi: infermiera coordinatrice del reparto; Marco Rossetti è Damiano Cesconi: medico giunto da Roma.

I nuovi personaggi

Martina Carelli è Laura Cravedi: una dei tre nuovi specializzandi, intelligente e determinata, è stata la prima della sua famiglia a frequentare l’università, un primato che l’ha resa oggetto di grandi aspettative. È un medico brillante e dal grande intuito, ma anche empatico e attento ai pazienti. Martina nasconde però un segreto, che potrebbe far crollare le fondamenta su cui ha costruito la sua vita. Nessuno, però, sospetta nulla. E come potrebbero? Martina è una maschera di perfezione, attenta con i colleghi e incredibilmente preparata, cosa che non manca di mettere in difficoltà il povero Riccardo, costantemente messo in discussione dall’ultima arrivata, che sembra saperne sempre una più di lui. Il loro rapporto inizia quindi con il piede sbagliato. Ma potrebbe avere sviluppi imprevedibili.

Giacomo Giorgio è Federico Lentini: figlio di uno degli oculisti più rinomati di Milano, ha sempre frequentato le scuole migliori e le compagnie più esclusive. Si è iscritto alla Facoltà di Medicina con l’intenzione, una volta terminati gli studi, di rilevare la clinica del padre, che però gli ha posto una condizione: per poter entrare nel suo studio, oltre ad una laurea conseguita con il massimo dei voti, dovrà fare un periodo di tirocinio in diversi reparti specialistici, tra cui uno dei più rinomati d’Italia, quello di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Ma a Federico importa poco della specializzazione: quello che gli interessa sono le serate fuori, le belle ragazze, i viaggi. Ostentare una vita patinata alle migliaia di followers che ha sparse sulle varie piattaforme. Ma, come spesso succede, i social non corrispondono del tutto alla realtà che vive Federico nel privato e che forse solo la vita di reparto riuscirà un po’ a scalfire.

Elisa Wong è Lin Wang: una ragazza di origini cinesi, nata e cresciuta a Milano, dove i suoi genitori hanno messo su una piccola impresa, poi allargatasi in una catena di grandi magazzini, attorno a cui ruota tutta la loro vita. Lin però ha altri piani per sé stessa: sogna di fare il medico, fin da quando, in seguito a un malore della madre, si era trovata a fare da interprete tra i suoi genitori e i sanitari. Un’esperienza che l’ha segnata profondamente e ha acceso in lei il desiderio, mai svanito, di aiutare le persone, guarendole. In reparto mantiene sempre un totale riserbo sulla sua vita personale con i colleghi che, infatti, la considerano timida e schiva. L’unico ad accorgersi che forse Lin nasconde un animo ben diverso sembra essere Federico, che non potrebbe essere più diverso da lei, ma che, forse proprio per questo, riuscirà ad andare oltre le apparenze.

Aurora Peres è Barbara: nuova assistente di Andrea, che fatica a seguire e che prova a mettere in riga.

Diego Ribon è Alberto Bramante: luminare della Medicina a cui Andrea era molto legato prima dell’incidente.