Diritti tv UEFA, Sky Sport rinnova per il triennio 2024-2027

Sky Sport rinnova con UEFA. Le principali competizioni calcistiche europee saranno ancora in mano alla casa dello sport per il triennio 2024-2027.

L’ufficialità è arrivata oggi, 8 maggio 2023, dopo i rumors dei mesi scorsi. Ricordiamo che Sky detiene già i diritti del triennio 2021-2024 (dunque parliamo del periodo ancora in corso). Il pacchetto sta comprendendo la trasmissione di 121 match a stagione (su 137) della Champions League e tutte le 282 partite stagionali di Europa e Conference League.

Per il trienno 2024/27, a questo punto, Sky avrà la quasi totalità dei diritti di tutte le competizioni UEFA.

UEFA, rinnovo diritti con Sky Sport: cosa cambia?

La Champions League su Sky Sport

Quello che si prospetta dal 2024 in poi sarà una vera rivoluzione per il format UEFA. Entra in gioco quello che viene chiamato sistema svizzero: il numero delle squadre partecipanti si allarga, dalle attuali 32 si amplierà fino a 36. Non saranno più suddivise in gironi ma in un girone unico.

In conseguenza all’aggiunta delle quattro squadre, la quantità di match da trasmettere aumenterà: per Sky saranno ben 185 i match in esclusiva sui 203 totali della nuova Champions League.

L’Europa League su Sky Sport

Anche l’Europa League farà la sua parte. Ogni stagione saranno trasmesse 189 partite.

La Conference League su Sky Sport

Per questo torneo il prossimo triennio i match trasmessi da Sky saranno 153. In totale – fra le tre competizioni – la pay tv avrà in mano oltre 500 match in cassaforte oltre la UEFA Europe Super Cup e la UEFA Super Cup (queste ultime due ancora in fase di definizione)

“Siamo davvero entusiasti – commenta l’amministratore delegato di Sky Italia Andrea Duilio – di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027. Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile“.