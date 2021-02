Sky ha annunciato l’acquisizione dei diritti audiovisivi delle tre manifestazioni continentali per club di calcio, riguardanti il triennio 2021-2024.

Per quanto riguarda la Uefa Champions League, Sky trasmetterà 121 delle 137 partite della competizione. Per quanto concerne la Uefa Europa League, invece, sui canali di Sky Sport andranno in onda tutte le partite della seconda competizione calcistica europea.

Dalla prossima stagione, come anticipato in apertura, le coppe europee diventeranno tre. Alla Champions e all’Europa League, infatti, si aggiungerà la UEFA Europa Conference League, una nuova coppa riservata soprattutto ai club delle federazioni minori e alle squadre eliminate dai preliminari di Champions League e dalla fase a gironi dell’Europa League.

Anche nel caso dell’Europa Conference League, Sky Sport trasmetterà tutte le partite per il prossimo triennio.

Sommando i match delle tre competizioni, quindi, fino al 2024, sui canali Sky Sport andranno in onda 403 partite.

Le partite saranno visibili, oltre che su Sky, anche su NOW TV.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky, ha espresso la propria soddisfazione tramite il comunicato ufficiale che trovate di seguito:

Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno.

Ricordiamo che, per quanto concerne la stagione calcistica in corso, tutte le restanti partite della UEFA Champions League e della UEFA Europa League saranno visibili su Sky e su NOW TV, comprese, ovviamente, le finali.