Tutte le informazioni su come seguire in diretta e in chiaro i sorteggi per l’edizione 2024-2025 della UEFA Champions League.

La nuova UEFA Champions League entra nel vivo con i sorteggi che si terranno giovedì 29 agosto 2024, alle ore 17:45, al Grimaldi Forum di Monte Carlo, nel Principato di Monaco.

La più importante competizione continentale calcistica per club è stata completamente rivoluzionata per quanto riguarda la fase a gironi e il numero delle squadre partecipanti, passato da 32 a 36.

Nella fase a gironi, che sarebbe più corretto chiamare ora fase campionato, infatti, ogni squadra disputerà otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce stabilite dal ranking UEFA e ci sarà un’unica classifica. Le prime otto squadre classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizioneranno dal nono al ventiquattresimo posto si affronteranno successivamente in spareggi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno, per provare a raggiungere le altre otto squadre già qualificate agli ottavi.

Non ci sarà più il sorteggio manuale con le palline ma gli abbinamenti saranno definiti in modo automatico da un computer, come avviene per la composizione del calendario della Serie A.

L’Italia sarà rappresentata quest’anno da cinque squadre: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire i sorteggi in diretta tv.

Sorteggi Champions League 2024-2025: dove vederli in chiaro su TV8

I sorteggi andrà in onda in diretta e in chiaro su TV8, a partire dalle ore 17:45.

In studio, alla conduzione, ci sarà Mario Giunta. Al suo fianco, ci saranno Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Fabio Caressa. Alla fine del sorteggio, non mancheranno collegamenti con Monte Carlo per le dichiarazioni a caldo dei dirigenti delle squadre italiane qualificate.

Sorteggi Champions League 2024-2025: dove vederli su Sky

I sorteggi andranno in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport 24 e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 17:45.

La nuova UEFA Champions League inizierà ufficialmente il prossimo 17 settembre. Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024-2025.