Dopo la Serie A, la cui undicesima giornata si è conclusa ieri sera con il pareggio in extremis del Milan contro il Parma, oggi, lunedì 14 dicembre 2020, è tempo di sorteggi di Champions ed Europa League.

In particolare a Nyon si terranno i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League e degli ottavi di finale di Champions League.

A seguire in diretta televisiva l’evento saranno Sky e Mediaset. Nel dettaglio, a partire dalle ore 12.00, i sorteggi saranno visibili su Sky Sport 24 (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203) e in chiaro sul Canale 20 di Mediaset.

Per la Champions League su Sky in studio ci saranno Mario Giunta, con Alessandro Costacurta e Paolo Condò, mentre per l’Europa spazio a Leo Di Bello, con Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

L’evento sarà ovviamente proposto anche in diretta streaming usufruendo dei dispositivi fissi (pc, smart tv) oppure mobili (smartphone, notebook, tablet) collegandosi al sito della Uefa, alla piattaforma di Sky Go o di Now Tv (per gli abbonati), al portale di Mediaset Play o al sito sportmediaset.mediaset.it.

Sei le formazioni italiane coinvolte nel complesso nei sorteggi. Per la Champions League ci sono Juventus (prima fascia) e Atalanta e Lazio (seconda fascia). Per l’Europa League in ballo ci sono Milan, Napoli e Roma (tutte in prima fascia).

Gli ottavi di finale di Champions si disputeranno alle ore 21 tra il 17 e il 24 febbraio (andata), il 9 e il 17 marzo (ritorno), con diretta tv su Sky e su Canale 5 (una gara in chiaro a settimana). I sedicesimi di finale di Europa League, invece, avranno luogo tra il 18 febbraio (andata) e 25 febbraio (ritorno), alle 18.55 o alle 21.00 con diretta su Sky e, in chiaro, su Tv8 (una per ogni settimana).