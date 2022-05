Dopo il comunicato ufficiale riguardante la Premier League, Sky Sport ha annunciato un nuovo accordo per quanto riguarda le competizioni calcistiche.

È in arrivo su Sky, infatti, l’edizione 2022/2023 della UEFA Nations League, la manifestazione riservata alle nazionali affiliate alla UEFA (tra le quali, ovviamente, anche la nazionale azzurra di Roberto Mancini), giunta alla terza edizione.

Grazie al nuovo accordo con la UEFA, su Sky e in streaming su NOW, andranno in onda le migliori partite della fase a gironi della UEFA Nations League, al via il prossimo 1° giugno con la partita Polonia-Galles (in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle ore 18). Su Sky, andrà in onda anche la fase finale del torneo, le UEFA Nations League Finals, in programma a giugno 2023.

Come ricordiamo, alla fase finale della seconda edizione, prese parte anche l’Italia che, dopo aver perso contro la Spagna in semifinale, conquistò il terzo posto nella “finalina” contro il Belgio. Per la cronaca, la seconda edizione del torneo è stata vinta dalla Francia.

In quest’edizione, l’Italia si trova nel Gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria.

Come vedere le qualificazioni ad Euro 2024 su Sky Sport e NOW

Per quanto riguarda, invece, la prossima edizione dei campionati europei, Euro 2024, di cui la fase finale si terrà in Germania, dopo l’Europeo itinerante del 2020 (giocatosi nel 2021) vinto dall’Italia, Sky Sport trasmetterà le European Qualifiers UEFA Euro 2024 ossia tutti i migliori incontri della fase a gironi (che si giocheranno tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (che si giocheranno a marzo 2024).

Su Sky, andranno in onda anche le amichevoli internazionali in preparazione a UEFA Euro 2024, in programma tra marzo e giugno 2024.