Continua la bufera intorno a Detto Fatto. Dopo le polemiche per il tutorial della ballerina sui tacchi con il carrello della spesa, è intervenuto l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il quale ha riservato parole durissime nei confronti della trasmissione di Rai2 condotta da Bianca Guaccero:

Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma.

Secondo quanto apprende Blogo, Detto Fatto non tornerà in onda domani e molto probabilmente salterà anche l’appuntamento di venerdì. La soluzione più plausibile, al momento, sembrerebbe quella del ritorno in onda per lunedì 30 novembre. Ma la decisione definitiva sarà presa soltanto nelle prossime ore.

Fonti Rai precisano che la puntata che sarebbe dovuta andare in oggi e che è stata sostituita da un film era registrata. Una circostanza che non avrebbe permesso a Bianca Guaccero di tornare sull’episodio che ha scatenato la polemica nel mondo politico e nella stessa Rai, proprio nel pieno della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al netto di tutto, la sensazione è che il destino di Detto Fatto sia più che segnato. Scommettere sulla riconferma del programma anche per la prossima stagione appare qualcosa di francamente molto audace. A meno che si voglia far finta di non considerare gli ascolti in affanno anche a causa del pessimo traino di Ore 14, la riduzione del minutaggio delle singole puntate e i continui spostamenti in palinsesto per lasciare spazio a Question Time e discussioni in Parlamento.

Intanto, su RaiPlay non è più possibile rivedere la puntata di ieri, quella durante la quale è andata in onda il tanto discusso tutorial.