Poteva passare del tutto inosservato lo spazio di ieri all’interno di Detto Fatto, ma così non è stato. Questa mattina infatti Trash Italiano ha ripreso un video che mostra delle immagini andate in onda ieri su Rai 2, in cui la tutor Emily Angelillo, ballerina e pole dancer, come si può vedere dal suo profilo Instagram, spiega alle spettatrici a casa come fare spesa in maniera seducente e sexy.

Allo sketch, perché di questo tipo sembrerebbe essere il suo intervento all’interno del programma, partecipa anche la conduttrice Bianca Guaccero. Tutto infatti si inserisce all’interno di quella che sarebbe una “lezione di tacchi”. La conduttrice infatti l’aveva introdotta così a inizio puntata:

Tu sei una novità qui a Detto fatto perché non solo ci insegnerai a stare bene sui tacchi, ma ci insegnerai anche a ballare. Ci sono tante donne che, per esempio, non riescono proprio ad utilizzare nel miglior modo possibile i tacchi e quindi rinunciano proprio ad utilizzarli. Vuoi fare un appello a queste donne?

Ed ecco l’appello della Angelillo:

Io dico a tutte quelle donne che quando indossano i tacchi pensano di inserire i piedi in una vera e propria macchina delle torture, ma perché non provano a pensare che indossandoli sarebbe come dire: “Guardatemi, a me gli occhi, siamo pazzesche ragazze!”. I tacchi sono un grande slancio all’autostima e naturalmente alla femminilità.

Dopo aver dato una prima lezione alla protagonista di puntata Roberta, che aveva già fatto il cambio look a Detto Fatto, la tutor spiega appunto come muoversi all’interno di un supermercato, senza mai risultare goffe anche nella situazioni “più complicate” (vedi prendere qualcosa da uno scaffale in alto, o qualcosa caduto a terra).

Il video però piuttosto che generare ironia, come era probabilmente nelle intenzioni di chi ha pensato il momento e di chi lo ha poi ripubblicato, ha dato origine a una lunga ondata d’indignazione sui social e in particolare su Twitter, dove molti utenti hanno criticato la scelta di rappresentare in questo modo la figura femminile, a meno di ventiquattro ore dalla Giornata contro la violenza sulle donne, che cade proprio oggi.

Ecco però le prime reazioni:

Ora tutti se la prendono con protagonisti e autori di questa cosa, rotelline di una cultura e di predicazioni aziendali e politiche per cui il servizio pubblico radiotelevisivo nel 2020 è esattamente questa cosa. Poi uno dice. https://t.co/anGt5ZNy9T — Luca Sofri (@lucasofri) November 25, 2020

Cioè pago il canone per sta roba? https://t.co/Lb7Ghki1NR — Gaia Tortora (@gaiatortora) November 25, 2020

E arrivano anche i primi commenti dal mondo della politica.

Assurdo, indegno, offensivo: alla vigilia della #giornatacontrolaviolenzasulledonne ecco l’idea di donna intrisa di stereotipi trasmessa da ⁦@RaiDue⁩ a ⁦@DettoFattoRai2⁩ con ⁦@bianca_guaccero⁩. Altro che programmazione dedicata al contrasto della violenza! pic.twitter.com/BML9zXRxP0 — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 25, 2020

Vedremo se fra qualche ora la Guaccero ritornerà sull’accaduto di ieri…