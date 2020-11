Il palinsesto pomeridiano di Rai2 cambia. La variazione riguarda la durata di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55.

La trasmissione che propone tutorial, ma anche talk e interviste, a partire da oggi chiuderà la diretta alle ore 16.30 invece che alle 17.30. Una decisione motivata dalle difficoltà produttive legate all’emergenza coronavirus, che già aveva condizionato nelle scorse settimane il programma.

Secondo quanto apprende Blogo, infatti, la produzione di Detto Fatto è alle prese con le riduzioni del personale che lavora nello studio di Milano e con la necessità – indicata dal protocollo Rai – di contingentare il numero di collaboratori in presenza. Una situazione che ovviamente riguarda un po’ tutte le produzioni televisive, ma che in particolare sembra mettere in difficoltà quella di Detto Fatto, per via della sua struttura particolare, con cast corale (ci sono Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi) e abituale affollamento di presenze in studio, tra tutor e ospiti.

Dunque, alla base della variazione di palinsesto (al momento la Rai l’ha comunicata con riferimento soltanto alla giornata di oggi, ma Blogo è in grado di anticipare che riguarderà anche le successive, fino a quando la situazione coronavirus non permetterà un allentamento delle misure di prevenzione) non ci sono strategie editoriali, come si poteva ipotizzare visti i risultati di ascolto non esaltanti finora registrati dal programma prodotto da Endemol Shine Italy (anche per ‘colpa’ del traino debolissimo di Ore 14 di Milo Infante).

Oggi, subito dopo la puntata accorciata di Detto Fatto, andrà in onda l’episodio dal titolo Morte di un pugile del telefilm Un caso per due. A seguire, alle ore 17.30, sarà la volta di Resta a Casa e Vinci. E questa dovrebbe essere la scansione del palinsesto anche per i prossimi giorni (anche nella giornata di venerdì, allorquando la puntata di Detto Fatto è quasi sempre registrata).