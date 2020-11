Dopo le polemiche sul tutorial su come fare la spesa in maniera sensuale, arriva lo stop: oggi, 25 novembre, “Detto Fatto” non andrà in onda. Lo si evince guardando Rai2 in questo momento. Il programma sarebbe dovuto partire alle 15.55, subito dopo il Question Time, ma la programmazione è stata stravolta: attualmente in onda c’è il telefilm “The Coroner“. La Rai non aveva comunicato la soppressione (momentanea o definitiva?) del programma.

In compenso è intervenuto il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo parlando di “errore gravissimo”:

“Detto fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma ieri, è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi – che tutti sono d’accordo nel biasimare e condannare – si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2.

Interpellato dall’Ansa, è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella: “Il tutorial del programma di Rai2 su come portare un carrello al supermercato? Forse occorrerebbe un tutorial non su come fare la spesa ma su come fare servizio pubblico non calpestando il valore e la storia della Rai“.

Al momento non è chiaro se il programma tornerà in onda nei prossimi giorni.