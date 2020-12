Detto Fatto è tornato (come anticipato ieri su TvBlog). Puntuale come un orologio svizzero alle 15:15 di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, Milo Infante da Ore 14 cede la linea a Bianca Guaccero che, prima della sigla, riappare in video sostenuta da uno dei numerosi applausi ‘artificiali’ dato che – come sappiamo – lo studio è completamente vuoto. La conduttrice si sistema la camicia, la luce rossa della telecamera si riaccende.

La punta, prende un bel respiro e si lancia in un “Buon pomeriggio” che trattiene evidentemente l’emozione del ritorno. Accenna un sorriso e ripete “Buon pomeriggio a tutti“. Poi, come un fiume in piena e con la voce tremolante, ecco il seguito dell’introduzione:

Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. Quello che è appena trascorso è stato un periodo molto difficile – dice trattenendo la commozione che inizia a farsi più insistente – tutto quello che è successo sia io che la mia grande squadra l’abbiamo vissuta come un’opportunità. Per migliorare, per crescere. Così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorno facciamo. Da oggi lo faremo ancora di più.

"Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. È stato un periodo difficile, ma è stata un'opportunità per crescere, come abbiamo sempre fatto e da oggi faremo ancora di più." 💘 Seguiteci in diretta su #Rai2 e in streaming su #Raiplay 👉 https://t.co/Gb8mBTLy1d pic.twitter.com/Ng13hbREBA — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) December 9, 2020

Apre il capitolo sulla ragione che ha portato a quello stop cominciato il 25 novembre 2020: Quel tutorial della spesa che aveva sollevato il polverone di polemiche fece prendere misure drastiche sul futuro del programma del pomeriggio di Rai 2 come affermato anche l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini.

La Guaccero è molto asciutta nel porgere le scuse:

Ci scusiamo per quello che è accaduto, ma come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua.

Parte la sigla, la conduttrice entra in uno studio addobbato per le festività natalizie. Si scioglie, balla la sigla e comincia il programma introducendo Carla Gozzi come “Una donna che riesce a regalare alle altre donne un sorriso non solo esternamente, ma anche internamente, nel cuore“. A lei il compito di riprendere in mano i cambi look. Insomma Detto Fatto sembra voler tornare ad essere al servizio del pubblico.