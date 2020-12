Detto fatto torna domani su Rai2 con Bianca Guaccero

Dopo il terremoto che lo ha scosso dalle fondamenta, Detto fatto, il varietà del pomeriggio feriale di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy è pronto a tornare in onda. Secondo quanto apprendiamo la trasmissione tornerà nel palinsesto pomeridiano della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo già da domani mercoledì 9 dicembre 2020.

Come avevamo avuto modo di dirvi da queste colonne, la trasmissione tornerà completamente rivoluzionata nel suo pacchetto autori, con un nuovo capo progetto e un nuovo team che si occuperà della sua confezione. Arriva anche un nuovo dirigente di Rai2 responsabile nel nome di Gabriella Oberti che già si occupa -con brillanti risultati- del Collegio sempre per la seconda rete della televisione pubblica.

Alla conduzione resta salda al suo posto Bianca Guaccero, molto stimata dalla rete e dalla Endemol. Sono quindi destituite di ogni fondamento le ipotesi di un cambio di conduzione di Detto fatto uscite in questi ultimi giorni su alcuni organi di stampa. Fra i nomi usciti come possibile sostituta della Guaccero c’era anche quello di Francesca Fagnani, reduce dall’esperienza di Seconda linea, ma come detto così non sarà, Bianca Guaccero resta saldamente al timone di Detto fatto. Francesca Fagnani avrà modo di tornare in video molto presto in un progetto più adatto alle sue corde.

Ci sarebbe poi in atto un discorso allo stato embrionale rispetto ad una rimodulazione del palinsesto pomeridiano di Rai2 che potrebbe coinvolgere anche Detto fatto. Alla luce dei dati emersi in questa prima parte di stagione, si starebbe per ragionare su di un riassetto delle caselle del puzzle che compongono il palinsesto della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel territorio del pomeriggio feriale. Va detto che il pomeriggio di Rai2 è stato in qualche modo penalizzato rispetto alle altre reti da un inizio di stagione molto più in avanti (per lasciar spazio al Tour de France e al Giro d’Italia).

Ma su questo si ragionerà eventualmente nelle prossime settimane, nel frattempo Detto fatto torna in onda da domani e in diretta, subito dopo Ore 14 di Milo Infante, sempre con la conduzione di Bianca Guaccero su Rai2.