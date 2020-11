Detto fatto cambia, vediamo quanto e come

Si è tanto discusso in questi giorni del “caso” Detto fatto, ovvero delle polemiche scaturite dopo la messa in onda di un tutorial rivolto al pubblico femminile per affrontare una spesa sexy. Tante le reazioni politiche e non di cui qui puntualmente vi abbiamo dato abbondantemente conto. L’ultima quella della conduttrice di Domenica in Mara Venier, che tenta giustamente di gettare acqua sul fuoco delle -troppe- polemiche. Ma come stanno le cose ad oggi venerdì 27 novembre e quando effettivamente tornerà in onda il varietà del pomeriggio feriale di Rai 2 ? Vediamo di rispondere a queste due domande secondo le informazioni in nostro possesso attualmente.

Partiamo dalla seconda, Detto fatto non tornerà in onda tanto presto. Il ritorno in video del programma realizzato in collaborazione con la casa di produzione esterna Endemol Shine Italy veniva dato da molti e dai palinsesti ufficiali Rai per lunedì 30 novembre 2020. Così molto probabilmente non sarà, quasi sicuramente lo stop di questa trasmissione durerà qualche tempo in più e il possibile ritorno in video sarà possibile dopo il ponte dell’Immacolata Concezione, ma si naviga a vista.

Passiamo alla seconda domanda, come stanno ora le cose ad oggi? E’ in atto in Rai una forte discussione che riguarda questo programma e sulla sua effettiva utilità nel pomeriggio di Rai2. Detto questo il programma per questa stagione resta confermato nel day time pomeridiano della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, ma subirà un radicale cambiamento.

Prima di tutto cambierà il capo struttura, esce Daniele Cerioni, attuale responsabile per la rete di questa produzione e verrà affidato un ruolo di questo tipo a Gabriella Oberti, che gode di stima da parte della rete e che già si occupa, brillantemente, del Collegio, sempre per Rai2. Verrà inoltre quasi completamente cambiato il parco autori del programma, sia la parte Rai che la parte Endemol, questo per dare linfa nuova alla trasmissione che, come detto, in questo modo cambierà radicalmente impianto, pur conservando la cifra del format da cui è nato.

Alla conduzione della trasmissione resterà Bianca Guaccero, volto stimato dalla rete e che non ha nessuna responsabilità editoriale sui contenuti del programma.