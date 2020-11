Mentre si va definendo in queste ore il futuro di Detto Fatto, che per il momento nei palinsesti Rai ufficiali risulta regolarmente in onda lunedì prossimo su Rai2, un volto simbolo della tv pubblica commenta quanto accaduto nei giorni scorsi, che ha portato alla sospensione del programma (nelle ultime ore se ne è occupata anche la Bbc). Si tratta di Mara Venier, che oggi, ospite di Massimo Giletti a Giletti 102.5 su Rtl 102.5, ha detto la sua:

L’ho vista la cosa, a me fa un po’ ridere questa situazione, forse hanno sbagliato la giornata, forse qualcuno poteva pensarci ‘in questa giornata fai vedere questa che fa la figa al supermercato?’. Ma come gli è venuto in mente?. Sbagliamo tutti, però non esageriamo, qui onestamente lo devo dire; in un’altra giornata questa cosa probabilmente sarebbe passata con una risata, senza dare questo peso e senza prendere questi provvedimenti. Non se ne sarebbe accorto nessuno; errare è umano, sbagliamo tutti, soprattutto quando si fa la televisione. Quello è un programma quotidiano, è anche un programma più difficile; hanno fatto una stronxata grande nel metterla in quella giornata lì, dove eravamo tutte pronte a lottare contro la violenza sulle donne; tu mi metti un tutorial così, sinceramente è fuori luogo.

Detto che il tutorial in questione non è andato in onda nella puntata trasmessa nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, bensì in quella del giorno prima, martedì 24 novembre, di seguito proponiamo l’elenco degli autori che firmano il programma prodotto da Endemol Shine Italy. D’altronde le parole della Venier sembrano tirare in ballo proprio il gruppo autorale, più che la conduttrice Bianca Guaccero o la tutor Emily Angelillo. Effettivamente, sono loro a comporre lla scaletta ed è loro la responsabilità sui contenuti del prodotto televisivo.

Aldo Dalla Vecchia (capoprogetto), Marzio Carlessi, Ilaria Celotto, Elisa Dossena, Lorenzo Faggi, Paola Fanuele, Enrico Furnari, Riccardo Gusmano, Alessandro Migliaccio, Ilaria Perazzo e Barbara Rempi.