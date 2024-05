Show insolito in diretta dallo stadio Dall’Ara, dove questa sera il Bologna, al termine della gara giocata con la Juventus (3-3 il risultato finale), ha iniziato la festa per la storica qualificazione alla prossima Champions League – un traguardo che mancava al club del capoluogo emiliano da 60 anni. Dazn, che ha trasmesso il match di Serie A in esclusiva, ha offerto una copertura dei festeggiamenti direttamente dal campo. E così alcuni calciatori rossoblù, a sorpresa, si sono trasformati in giornalisti.

Come Galeazzi e Maradona

In particolare a dare spettacolo è stato Joshua Zirkzee, che ha fatto suo il microfono del bordocampista Alessio De Giuseppe e si è improvvisato intervistatore, rivolgendo – un po’ in italiano, un po’ in inglese – per quasi dieci minuti domande ai suoi colleghi intenti a festeggiare sotto la curva dello stadio. Una scena che – fatte le dovute proporzioni – ha rievocato quella storica di Giampiero Galeazzi e Diego Armando Maradona in occasione dello scudetto del 1987 del Napoli.

🏆 #Zirkzee che intervista #Orsolini sotto il diluvio, con gli occhiali da sole e una #ChampionsLeague finta in mano è la cosa più bella che vedrete oggi 😎🔴🔵 pic.twitter.com/tMd9C7YQfV — Rompipallone.it (@Rompipallone_) May 20, 2024

Scatenato anche Riccardo Orsolini, uno dei veterani del Bologna, che prima ha bonariamente preso di mira il giornalista di Dazn accusandolo di “portare sfiga“, poi lo ha definito “cuore rossoblu“; quindi ha sfoggiato i suoi occhiali bicolore (indovinate quali) e ha maneggiato una finta coppa. Alla festa televisiva hanno preso parte anche Riccardo Calafiori e Lorenzo De Silvestri, tirati in ballo dagli altri giornalisti Dazn presenti in loco (sotto la pioggia e il vento di Bologna) Giorgia Rossi e Orazio Accomando. Verso la chiusura, Alexis Saelemaekers ha azzardato ponendo una domanda al suo mister Thiago Motta, che prima è stato al gioco e poi ha riempito di complimenti il calciatore.

Dazn e il centro della festa

Pierluigi Pardo, che ha curato la telecronaca insieme a Massimo Ambrosini e che di live di eventi calcistici se ne intende, ha assistito divertito al fuoriprogramma televisivo. Quindi, si è fatto portavoce di Dazn (dove dopo l’estate potrebbe arrivare Lele Adani) e ha spiegato di essere “felice e orgoglioso di portarvi al centro della festa”.