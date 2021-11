Arriva da sabato 13 novembre la versione invernale di Dedicato, che troverà spazio nel sabato pomeriggio di Rai 1. Inizialmente prevista per sabato 6 novembre, la partenza, rinviata quindi di una settimana, è prevista per le ore 14:00: il programma durerà un’ora e mezza circa e cederà la linea alle 15:35 al primo dei quattro appuntamenti di Ballando on the road. Il palinsesto pomeridiano dell’ammiraglia Rai si completerà poi con A sua immagine e con Italia sì (tornato in onda lo scorso sabato) che partirà alle 17:00 dopo l’edizione del Tg1 delle 16:45.

Rispetto a quanto visto quest’estate si prospettano però alcune novità, che vediamo ora di anticiparvi. Innanzitutto Dedicato non sarà in diretta, ma verrà registrato il venerdì pomeriggio nello studio 5 di via Teulada, dal quale va in onda abitualmente Porta a porta. Serena Autieri, confermata ovviamente alla conduzione del programma (programma che, come avevamo notato dalla prima puntata, è nato a sua immagine e somiglianza), ha richiesto per questa edizione invernale di poter essere accompagnata da un’orchestra in studio, che sarà quindi diretta dal maestro Enzo Campagnoli, colui che già quest’estate aveva accompagnato l’Autieri al pianoforte.

Un’orchestra in studio per un programma del sabato pomeriggio, perlopiù non in diretta, starebbe facendo storcere il naso a più di qualcuno nei corridoi Rai, dove ci si interroga sul costo richiesto per tale operazione. Ma torniamo a parlare del programma: a quanto ci risulta, sarebbe fuori dal team autoriale uno dei capi progetto dell’edizione estiva, ovvero Alessandro Sortino; paiono invece riconfermate Daniela Attilini e Arianna Ciampoli.

In queste ore Serena Autieri è comunque ancora impegnata con le prove e poi con la registrazione di Prodigi, il talent di beneficienza realizzato da Unicef, che torna dopo un anno di pausa e vedrà alla conduzione la coppia formata dalla stessa Autieri e da Gabriele Corsi, che rientra a Rai 1 dopo il commento dello scorso fortunato Eurovision Song Contest.

Per Dedicato c’è ancora quindi una settimana di tempo, ma le principali decisioni sembrano essere ormai state prese. Il debutto è fissato per sabato 13 novembre alle 14:00 su Rai 1: a firmare la regia sarà Salvatore Perfetto, che si scambia così con Alessandra De Sanctis, che quest’estate aveva curato la regia del programma dell’Autieri ed ora è passata ad Italia sì di Marco Liorni.