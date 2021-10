Lo avevamo anticipato addirittura a luglio scorso (la conferma, indiretta, era arrivata qualche settimana dopo da Marzullo). I mesi sono trascorsi e l’ipotesi è ormai diventata realtà. Serena Autieri sta per tornare su Rai1, nella collocazione del sabato pomeriggio. TvBlog è in grado di anticipare che sarebbe stata decisa la data di partenza, ossia il 6 novembre. Il titolo del programma dovrebbe essere Dedicato, lo stesso con il quale la Autieri ha tenuto compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia della tv pubblica la mattina per tutta l’estate scorsa.

Dedicato nella sua versione del sabato pomeriggio sarebbe dovuto partire ad ottobre, ma per una serie di questioni tecniche, non ben precisate, slitterà a novembre. La presenza in palinsesto della trasmissione della Autieri (non andrà in onda in diretta) comporta lo spostamento di Italia Sì, il programma di Marco Liorni che riprenderà su Rai1 a partire dal 30 ottobre (il 23 sarà anticipato da una puntata speciale registrata in esterna, come anticipato dal blog di Davide Maggio).

Italia Sì, infatti, andrà in onda per tutta la stagione alle ore 17.00, oltre mezz’ora dopo rispetto a quanto accadeva nella scorsa stagione. Il programma di Liorni, all’inizio, sembrava potesse essere anticipato alle 14, dove avrebbe sfidato Scene da un matrimonio, avversario sulla carta più facile rispetto al più consolidato Verissimo.

Per la cronaca, stando a quanto scrive Dagospia, Serena Autieri potrebbe venire premiata (la promozione di Dedicato al sabato pomeriggio, evidentemente, non basta) anche con una prima serata. L’attrice, infatti, sarebbe in pole per la conduzione della seconda edizione di Canzone Segreta (la prima è stata condotta da Serena Rossi).