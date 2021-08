Un indizio. Anzi, molto più di un indizio. Dopo le anticipazioni di TvBlog sulla possibilità per Serena Autieri di sbarcare al sabato pomeriggio a partire dal prossimo autunno, delle conferme chiare – seppure indirette – giungono dai diretti interessati.

L’occasione l’ha offerta Sergio Caputo, ospite mercoledì mattina a Dedicato. Qui il cantante ha ripercorso la sua lunghissima carriera per poi eseguire i suoi maggiori successi, tra i quali non poteva mancare Sabato Italiano. Ed è qui che Gigi Marzullo ha lanciato l’amo, rivolgendosi scherzosamente alla conduttrice: “Serena, appunta nella tua testa e nel tuo cuore un sabato italiano, segnatelo, poi ti spiegherò perché”.

Sorrisi da parte della Autieri, che non è rimasta in silenzio: “Gigi, tu porti sempre bene, porti sempre fortuna. Me lo segno, faccio come Troisi, non si sa mai”.

Qualche settimana fa, interpellata sull’ipotesi da Laura Rio de Il Giornale, la showgirl non smentì l’indiscrezione: “Questo programma quotidiano mi ha fatto scoprire che la tv mi piace molto. Io sono abituata allo spettacolo in teatro con l’abito da sera. Poi sono riuscita a trasformami, e sono passata dal vestito lungo ai jeans. Sicuramente mi piacerebbe continuare, vedremo come”.

Al momento resta poco chiaro quale possa essere il format che si ritroverebbe a sfidare Amici di Maria De Filippi e Verissimo in una fascia oraria che per Rai1 è sempre stata complicata. Di certo, Dedicato dovrà un minimo adattarsi alle esigenze e alle richieste del pubblico del sabato pomeriggio, differente da quello mattiniero dei giorni feriali.