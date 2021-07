Serena Autieri pigliatutto. Nonostante la perfomance non esaltante (eufemismo – leggete qui la nostra recensione del suo debutto) di Dedicato, l’attrice sarebbe vicina ad una promozione su Rai1. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, Serena Autieri potrebbe essere tra le novità del palinsesto autunnale della rete ammiraglia della tv pubblica. In particolare, sempre in base alle informazioni in nostro possesso, il nuovo impegno dell’attrice potrebbe riguardare la fascia pomeridiana del sabato, da qualche anno coperta da Marco Liorni e il suo Italia Sì.

Al momento non è chiaro quale possa essere il format che si ritroverebbe a sfidare Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin, in uno slot che per la tv di Stato è sempre stato molto difficile e che ha subito nel tempo molti aggiustamenti, quasi mai incisivi.

Da segnalare che il sito Dagospia poco fa ha scritto che Serena Autieri potrebbe essere scelta come voce narrante di un prime time dedicato ai reali inglesi, in onda quest’estate sempre su Rai1.

In attesa di capire quale di queste indiscrezioni si trasformerà in realtà, appare sempre più evidente che la Autieri in questo momento sia molto stimata dai vertici della rete, che peraltro qualche settimana fa le hanno affidato lo speciale (non riuscitissimo) di prima serata dedicato alla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio.

E chissà se anche nelle nuove produzioni la Autieri sfoggerà il tanto discusso (sui social) phonak che il nostro Massimo Falcioni aveva notato a Dedicato.