Serena Autieri, dopo anni di carriera fra televisione, teatro e cinema, diventa per il palinsesto estivo di Rai 1 padrona di casa di un programma tutto suo, dove le dediche saranno le protagoniste di ogni appuntamento in onda da lunedì al venerdì dalle 9:55 alle 11:25. Dedicato nasce da un concept tutto radiofonico: la dedica a qualcuno affidata tramite una canzone. Serena Autieri, grazie anche alla sua voce, ma non solo, cercherà di farsi rappresentante delle varie richieste che arriveranno dal pubblico da casa.

Attraverso le varie dediche che verranno raccolte attraverso le modalità più svariate, si cercherà inoltre di portare in onda anche un racconto segnato da un codice emotivo: le dediche, infatti, potrebbero diventare un mezzo attraverso cui collegare persone che la vita ha allontanato per varie ragioni o che negli scorsi mesi, se non tuttora, hanno sperimentato la lontananza a causa del Covid. Spensieratezza ed emozioni saranno legate fra loro a doppio filo in Dedicato, che avrà anche un affaccio sull’esterno, che permetterà di uscire dagli studi di Saxa Rubra per recarsi in località balneari che cambieranno di settimana in settimana.

Domenico Marocchi, inviato per la stagione appena conclusasi di Oggi è un altro giorno, per la prima settimana di messa in onda si collegherà tutte le mattine dagli stabilimenti di Rimini, dove non solo raccoglierà le immancabili dediche, ma racconterà, grazie alle storie delle persone, un paese in piena fase di ripartenza.

Nello studio di Dedicato invece insieme a Serena Autieri ci saranno Enzo Campagnoli, che accompagnerà al pianoforte l’attrice dotata di una bellissima voce, come già noto e confermato anche dal promo del programma, e Gigi Marzullo, presenza fissa anche lui tutte le mattine. Serena Autieri ospiterà poi nella prima puntata Tosca D’Aquino, mentre Edoardo Bennato sarà ospite dell’appuntamento di domani – in questa settimana dovrebbe esserci fra gli ospiti anche Ron, come annunciato dalla stessa Autieri a Storie Italiane. Sempre nella puntata odierna sarà presente anche la moglie del compianto Paolo Rossi, Federica Cappelletti.

TvBlog seguirà l’esordio: al termine della puntata troverete qui la recensione di Dedicato.