Come anticipato da TvBlog, Serena Autieri farà parte della programmazione estiva di Rai 1 con un programma quotidiano, dal titolo Dedicato a te, che andrà in onda a partire dal 28 giugno 2021, dalle ore 9:55 alle ore 11:30.

Come suggerisce il titolo, il programma condotto dall’attrice e cantante napoletana, al suo esordio, sostanzialmente, con un impegno televisivo quotidiano, sarà incentrato sulle dediche.

Una canzone, una poesia, una foto, una scena di un film o di un programma televisivo, da dedicare in occasione di compleanni, battesimi, matrimoni, comunioni o altri eventi speciali: questa è l’idea alla base di Dedicato a te. La dedica sarà anche l’occasione di raccontare storie di vita.

Anche al pubblico da casa, verrà data l’opportunità di dedicare qualcosa ad una persona cara. Serena Autieri, nel corso della puntata, infatti, riceverà le telefonate e i messaggi che arriveranno dai telespettatori.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, durante la conferenza stampa di presentazione del daytime estivo della rete ammiraglia, ha dichiarato che questo nuovo format ha avuto ispirazione dall’“epoca del distanziamento” dovuta alla pandemia di COVID-19:

Da tempo, osservavo Serena Autieri che non conoscevo di persona. L’ho vista a teatro e a me piace attingere in altri campi. Serena ha sempre rappresentato la bellezza e la sobrietà di donna, artista e madre. Intorno a lei, abbiamo costruito questa nuova idea. Abbiamo pensato che il servizio pubblico potesse mettere a disposizione la possibilità di dedicare messaggi d’amore o di riflessione come pretesto per raccontare storie di famiglie che hanno visto interrotta la loro comunicazione. Dediche radiofoniche traslate in tv, una versione musicale di tanti archetipi televisivi.