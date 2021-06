Il momento è arrivato: Flavio Insinna può annunciare al pubblico di Rai 1 che Il pranzo è servito. Se possa limitarsi ad annunciarlo o abbia anche la ‘capacità’ di condurlo lo scopriremo seguendo oggi, lunedì 28 giugno, dalle 14 sull’ammiraglia Rai il reboot dell’amatissimo game degli anni ’80 che ha segnato un’epoca e ha avuto negli ultimi 40 anni diversi tentativi di ‘ritorno in tv’.

Certo è che per apprezzare questa edizione 2021 bisognerà preventivamente mettere da parte ogni (sia pur naturale) confronto con le edizioni di Corrado, che non solo lo tenne a battesimo, ma lo educò, lo formò, lo fece crescere e lo fece amare al pubblico di una giovanissima Canale 5. Flavio Insinna non è certo il primo ad assumersi l’onere (oltre che l’onore) di condurre il programma dopo Corrado: prima di lui Claudio Lippi e Davide Mengacci. E forse conviene guardare a questi colleghi più che al maestro.

Ciò detto, Il pranzo è servito è un format che ha sempre avuto quel tocco di goliardia e di ironia che Corrado in primis ha sempre messo nei suoi format, oltre che nella sua conduzione. In questo gran prova di sé dovrà dare anche la scrittura, col corpo autoriale chiamato a rendere fresco un format quarantennale e senza stravolgerlo ma tenendolo nella contemporaneità e, anche, rispettando quella chiave narrativa cara al format e che deriva direttamente dal suo ‘padre putativo’.

Sulla carta – e anche nella prima immagine dello studio – il principio della conservazione è uno delle prime preoccupazioni del reboot: il regolamento de Il Pranzo è Servito 2021 illustra un meccanismo rispettoso della tradizione, con due giocatori, tre manche, prove di diverso tipo, piatti da conquistare, menu da completare e montepremi da portare a casa. Poi c’è anche il gioco telefonico, anch’esso di ritorno dagli anni ’80, ma qui in salsa Rai. La presenza di Corima s.r.l. nella coproduzione è il ‘conservante’ naturale principale di questo ‘reinscatolamento’.

Siamo però pronti a seguire la prima puntata, con Flavio Insinna accompagnato dall’ex Professoressa de L’Eredità Ginevra Pisani e con Maurizio Lastrico nel ruolo del Maggiordomo. Appuntamento alle 14.00 per 50 minuti di divertimento. E speriamo anche di tornare un po’ alla nostra infanzia.