Dazn non funziona (ancora), ministro Urso convoca i vertici: “Serve chiarezza”

“L’inizio del Campionato di Serie A si è rivelato un incubo per gli utenti di DAZN, certi che l’aumento del costo dell’abbonamento e le nuove rigide regole sulla condivisione degli account avrebbero significato un taglio coi disservizi del passato. Così non è stato…”

Con questa frase iniziava l’articolo di TvBlog nel quale ad agosto scorso raccontavamo i problemi tecnici che avevano colpito la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A di calcio. Ne seguì un tavolo convocato dall’allora sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. I mesi sono trascorsi e… la situazione non è cambiata.

Anche ieri, in occasione della sedicesima giornata del campionato, la prima dopo la lunga pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e dopo la comunicazione delle tariffe maggiorate per i nuovi abbonati, alcuni utenti Dazn hanno riscontrato gravi disservizi soprattutto relativamente alla visione in diretta del big match Inter-Napoli (per la cronaca, i nerazzurri hanno battuto gli azzurri, che restano al primo posto in classifica).

A seguito di tali problematiche, immediatamente denunciate via social dagli utenti (alcuni anche vip, come l’ex radiocronista Riccardo Cucchi, l’attuale bordocampista della Nazionale per Rai Sport Tiziana Alla e l’ex calciatore e telecronista Mediaset Aldo Serena), il governo di Giorgia Meloni si è mosso. Pochi minuti fa, infatti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato di aver convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici di Dazn, “a tutela dei consumatori“.

Saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Serie A. Il ministro ha spiegato: “Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti“.

Al momento Dazn non ha commentato la notizia della convocazione da parte del governo, né tantomeno ha diffuso comunicazioni ufficiali rispetto ai problemi tecnici registrati nella giornata di ieri e/o di eventuali indennizzi in favore degli abbonati.

Ricordiamo che già a novembre 2021 i vertici di Dazn erano stati convocati dall’allora ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti con la sottosegretaria Anna Ascani che aveva la delega sulla materia. All’epoca sul tavolo c’erano i disservizi tecnici, ma anche la discussa questione dello stop alla possibilità di utilizzare due utenze con un unico abbonamento.