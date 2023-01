DAZN aumenta i prezzi per il 2023 e introduce il piano Start: tutti i dettagli

Era nell’aria da qualche settimana, ma oggi è arrivata l’ufficialità: DAZN ha presentato i prezzi per gli abbonamenti nel 2023, confermando gli aumenti per i due piani già disponibili, Standard e Plus, e l’introduzione di un piano base, con qualche limitazione e non tutti i contenuti riservati ai clienti di DAZN Standard e DAZN Plus.

Ecco i nuovi prezzi di DAZN per il 2023, in vigore per i nuovi utenti a partire dal 2 gennaio.

DAZN Start, il nuovo piano base da 12,99 euro al mese

DAZN Start è il nuovo piano base di DAZN, un pacchetto pensato per chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio. Il pacchetto infatti, non include il calcio, ma tutto il basket italiano, il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale, oltre al calcio femminile.

Questo piano porta con sé delle limitazioni già note agli utenti di DAZN: si potranno registrare fino ad un massimo di 4 dispositivi, ma la visione in contemporanea sarà permessa soltanto su due dispositivi collegati alla stessa rete internet.

DAZN Standard sale a 39,99 euro al mese

La nuova versione del piano Standard di DAZN, e questo vale anche per DAZN Plus, introduce una grande novità in casa DAZN che servirà all’azienda ad evitare un crollo degli abbonamenti nei mesi, come accaduto in occasione del Mondiali di Calcio, in cui la Serie A è in pausa. Chi vorrà continuare ad avere la libertà di mettere in pausa l’abbonamento quando preferisce, evitando addebiti nei mesi in cui DAZN non viene utilizzato, deve prepararsi a pagare 10 euro in più al mese per il piano DAZN Standard.

Il costo dell’abbonamento con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso, fino all’addebito successivo, arriva a costare nel 2023 39,99 euro al mese. Chi preferisce continuare a pagare 29,99 euro al mese, il prezzo di DAZN Standard per il 2022, dovrà scegliere la nuova opzione Annuale, arrivando a risparmiare fino a 120 euro all’anno: gli addebiti avverranno comunque di mese in mese, non in un’unica soluzione, ma non sarà possibile sospendere l’abbonamento fino alla sua scadenza, vale a dire 365 giorni dopo la sua sottoscrizione.

Il piano DAZN Standard continuerà ad includere tutti i contenuti di DAZN e permetterà di registrare fino a 6 dispositivi con possibilità di visione in contemporanea per un massimo di 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

Anche DAZN Plus sale di prezzo: si parte da 44,99 euro al mese

Se il piano DAZN Standard può non aumentare di prezzo se si sceglie l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili, lo stesso non si può dire del piano DAZN Plus. Addio ai 39,99 euro al mese a cui gli utenti erano abituati nel 2022: il nuovo prezzo sarà di 44,99 euro al mese per chi deciderà di abbonarsi per un intero anno, senza la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento fino alla sua scadenza.

Chi, invece, vorrà continuare ad avere la libertà di interrompere l’abbonamento o metterlo in pausa per qualche mese, dovrà arrivare a spendere ben 54,99 euro al mese.

Entrambe le opzioni di abbonamento includono la registrazione di 7 dispositivi in totale e la possibilità di guardare DAZN in contemporanea su un massimo di 2 dispositivi collegati a reti internet diverse.