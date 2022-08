E così il calcio entrò nella campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. Il merito, si fa per dire, è di Dazn, che anche nella nuova stagione di Serie A, iniziata sabato scorso, si è fatta notare per i gravi disservizi che hanno praticamente reso impossibile la visione delle partite a moltissimi abbonati e tifosi (oggettivamente una vergogna).

Nella serata di ieri alcuni esponenti politici hanno cavalcato l’indignazione social e si sono uniti al coro delle lamentele. Carlo Calenda di Azione ha portato acqua al mulino di Sky, di cui è stato responsabile marketing di prodotto e programmazione tra il 2003 e il 2004;

Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura. pic.twitter.com/l08GaWtM6S — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 14, 2022

La Lega di Matteo Salvini ha ironizzato paragonando Dazn al Pd, perché è “inaffidabile e così in ritardo che, se riesci a sentirlo, parla di cose che sono già superate da un pezzo“.

Siamo nel 2022, eppure è inaffidabile e così in ritardo che, se riesci a sentirlo, parla di cose che sono già superate da un pezzo. È #Dazn ma #credo sembri il Pd. — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) August 14, 2022

Il Partito Democratico, a sua volta, ha chiesto l’intervento dell’Agcom, così come Maurizio Gasparri di Forza Italia.

Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso, in quasi tutte le parti di Italia, per i problemi di ricezione di @DAZN_IT. Intervengano @AGCOMunica e @SerieA. #Dazndown pic.twitter.com/4S3Xm3LeAr — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) August 14, 2022

I prezzi li alza ma #Dazn peggiora il servizio. Avvio vergognoso per il campionato. Intervenga #Agcom il pubblico paga e non merita questo tradimento — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) August 14, 2022

La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con Delega allo Sport, Valentina Vezzali poco fa ha fatto saper che sta “predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l’Agcom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto”.

Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a #DAZN, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la @SerieA, il @MISE_GOV e l'@AGCOMunica, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto. — Valentina Vezzali (@VVezzali) August 15, 2022

Benedetto Della Vedova di +Europa ha parlato di “sequestro“.

La #LegaCalcio e #DAZN stanno sequestrando il

Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel

peggiore dei modi.

A questo punto si rende necessario l’intervento dell’Agcom. pic.twitter.com/j7sW6NErmn — BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺 (@bendellavedova) August 14, 2022

E così via, all’insegna di una demagogica strategia comunicativa che ormai sembra essere prioritaria per gran parte della politica nostrana e che più o meno suona così: è in tendenza su Twitter, quindi facciamo un post.

In tutto ciò il punto vero della questione resta la ratio alla base della scelta fatta dai club di Serie A un anno fa (16 su 20 votarono a favore, gli unici contrari furono Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo) e avvallata da tutte le istituzioni, calcistiche e non, di affidare a Dazn i diritti tv della Serie A (li detiene in esclusiva per sette partite su dieci, fino alla stagione 2023-2024) per circa 840 milioni di euro annui. Una situazione alla quale non è stata posto rimedio (cinque euro in più da sborsare per avere Dazn su Sky Q non può essere considerata una soluzione), neanche di fronte al persistere di disagi e malfunzionamenti che obiettivamente non sono più giustificabili. E stasera sono in programma altre due partite di Serie A, visibili, si fa per dire, solo su Dazn. Auguri!