Canale 5 punta sempre di più su Daydreamer. L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, 22 gennaio 2021, dagli account social di Qui Mediaset, che si occupa della comunicazione delle reti del gruppo: da lunedì prossimo, 25 gennaio, la soap turca con Can Yaman andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16:45.

Una promozione che è in realtà un ritorno alla fascia pomeridiana, quella in cui DayDreamer si fece conoscere l’estate scorsa (anche se in onda un paio d’ore prima) ed in cui ha consolidato il proprio successo durante i mesi caldi. Un successo che spinse Mediaset a non mettere in pausa la serie a fine estate, ma a proseguirne la messa in onda nei fine settimana.

Dal 7 gennaio scorso, poi, lo sbarco anche in prima serata che, a quanto risulta a Blogo, dovrebbe proseguire anche dopo l’annuncio del ritorno in day time. Quindi, DayDreamer andrà ad occupare uno spazio considerevole del palinsesto di Canale 5 anche se, va detto, gli episodi pomeridiani saranno estremamente ridotti nella durata, dovendo la rete passare la linea alle 17:10 a Pomeriggio 5 -e considerati gli spazi pubblicitari previsti, il minutaggio a disposizione per la serie non sarà tantissimo-.

I fan di DayDreamer si sono già divisi: c’è chi è contento di poterne seguire le vicende ogni giorno (e poterle rivedere, poi, su Mediaset Play) e chi, invece, teme l’effetto spremuta, quello già applicato da Mediaset nei confronti di un’altra soap, Il Segreto.

A questo proposito, DayDreamer va ad occupare la fascia che fino ad oggi è presidiata proprio dalla produzione spagnola, che si sta avviando verso la conclusione. Che fine farà Il Segreto? Al momento, non è dato saperlo: è possibile però che in quel di Canale 5 si sia preferito sfruttare un titolo più caldo come DayDreamer in questo periodo e tenere gli episodi finali della soap iberica per un altro momento.

A questa notizia se ne aggiunge un’altra che sicuramente non dividerà il pubblico appassionato di DayDreamer, ma invece lo farà molto contento: domani sera, 23 gennaio, nella terza puntata di C’è Posta Per Te il protagonista Can Yaman sarà tra gli ospiti di Maria De Filippi, a conferma dell’affetto nei suoi confronti da parte del pubblico italiano, che a breve potrà vederlo anche negli spot De Cecco girati nei giorni scorsi con Claudia Gerini e Ferzan Ozpetek.