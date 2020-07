Retroscena Blogo: Daydreamer non finirà a settembre

Di Paolo Sutera venerdì 17 luglio 2020

Mediaset non manderà in onda tutte le puntate di Daydreamer, la soap turca con Can Yaman, entro settembre, ma deve ancora decidere che farne degli episodi rimanenti di quello che è a breve diventato un successo

E' un vero e proprio fenomeno, probabilmente annunciato visti i precedenti ma comunque capace di far parlare di sé in questa estate televisiva. E' Daydreamer-Le ali del sogno, la serie tv turca che arrivata nel pomeriggio di Canale 5 da poco più di un mese, ha subito conquistato il pubblico italiano.

L'esordio aveva già segnato un numero altissimo: 2.859.000 telespettatori (share del 20,7%). Effetto curiosità, certo, ma i numeri non si sono allontanati poi così tanto nelle settimane a venire. Basti pensare che nella settimana in corso la serie veleggia intorno ai 2,5 milioni di telespettatori di media, con un picco di 2,7 milioni nella puntata di martedì scorso, ed uno share sempre intorno al 22%.

Un vero e proprio tesoretto, quello che Mediaset si è ritrovato in mano: come dicevamo, un successo prevedibile, se si considera che anche le precedenti produzioni turche andate in onda in estate e nella stessa fascia oraria negli anni scorsi -leggasi Cherry Season e Bittersweet- avevano raggiunto numeri importanti.

Proprio alla luce di ciò, questo tesoretto va preservato ed in quel di Mediaset, a quanto risulta a Blogo, si sta ragionando in tal senso. Il riferimento è alla messa in onda di Daydreamer dopo settembre, ovvero quando, con la partenza della stagione autunnale, la fascia che ora occupa sarà inevitabilmente ripresa da Uomini e Donne.

Blogo è in grado di anticiparvi che Daydreamer non si concluderà a settembre, come inizialmente poteva sembrare. La versione che stiamo vedendo è stata infatti montata in modo tale che dai 51 episodi originali e trasmessi in Turchia dal giugno 2018 all'agosto 2019 se ne ricavassero di più. Ci risulta che il numero complessivo di episodi si aggiri intorno ai 150 (forse qualcosa di più), ognuno della durata di circa 40 minuti: impossibile, quindi, trasmetterli tutti quest'estate.

Cosa ne sarà, quindi, di Daydreamer dopo settembre? Al momento Mediaset non ha preso nessuna decisione in merito, ma quel che è certo è che non basterà questa estate per vedere la conclusione delle avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir). Come e quando proseguiranno, per ora, resta ancora incerto.