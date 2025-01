Pronti? Via? Si parte dunque. Da venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai1 prende il via l’edizione della seconda giovinezza di Dalla strada al palco. Il varietà nato su Rai2 che ora ha preso cittadinanza presso Rai1 per una serie nuova di zecca e piena di novità. Quella più evidente è stata già annunciata più volte e vede alla conduzione la trionfatrice di Ballando con le stelle 2024 e fresca conduttrice del Primafestival insieme a Gabriele Corsi.

Naturalmente si parla della bella e brava Bianca Guaccero che ormai è sul trampolino di lancio dell’intrattenimento prime time Rai e sicuramente questi due impegni menzionati saranno solamente i primi di una lunga serie. Ma di Dalla strada al palco TvBlog ha già avuto modo di parlarvi non solo per la sua nuova conduttrice Bianca Guaccero, che affiancherà il confermato Nek, ma anche per chi ne impreziosirà il cast del debutto.

Sono previsti infatti per ciascuna delle cinque emissioni previste l’arrivo di due celebrità che oltre a commentare le esibizioni (ancora più spettacolari delle precedenti serie) degli artisti di strada protagonisti dello show, si metteranno alla prova con esibizioni (opportunamente truccati) proprio on the road. Proprio come gli artisti di strada in scena davanti alle telecamere della Rete 1.

Ne abbiamo già avuto una prova con l’esibizione di Albano, ospite della prima puntata, da lui fatta presso piazza Duomo a Lecce. Ma il “passante importante” Albano non sarà da solo nella prima puntata della nuova serie di questo varietà. Nello studio della Rai ci sarà anche Biagio Izzo, che darà un tocco di comicità ed allegria alla prima puntata di questo varietà. Lui pronto a tornare in onda nell’allegra brigata di Stasera tutto è possibile.

Biagio Izzo e Albano saranno dunque i cosiddetti “passanti importanti” della prima puntata di Dalla strada al palco prevista su Rai1 venerdì 10 gennaio 2025, subito dopo il consueto appuntamento con l’Affari tuoi made in Stefano De Martino, con la conduzione di Nek e Bianca Guaccero