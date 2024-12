Pur nel pieno delle festività natalizie, si scaldano i motori per la nuova edizione di Dalla strada al palco. Il varietà dedicato agli artisti di strada a cui stavolta viene messa a disposizione la grande platea televisiva. Per questa nuova edizione infatti la platea sarà ancora più ampia. Lo show condotto da Nek, andato in onda finora su Rai2, avrà a disposizione stavolta il grande pubblico della prima rete nazionale.

Dalla strada al palco su Rai1 e le novità

Quella Rai1 che ha vinto anche la garanzia autunnale 2024 e di cui presto certificheremo, con la nostra rubrica di Focus ascolti, anche la vittoria Auditel nell’anno solare che sta per terminare. Ma veniamo a parlarvi di questa nuova edizione di Dalla strada al palco, che oltre al cambio di rete avrà alcune novità. La più evidente, già annunciata più volte sia in Tv che sui media in genere, è l’approdo alla conduzione, a fianco del veterano Nek, della soubrette Bianca Guaccero.

Arriva Bianca Guaccero con Nek in uno show caldo, gentile e più spettacolare

L’ex conduttrice di Detto fatto debutterà in questo prime time, insieme a Nek, la sera di venerdì 10 gennaio 2024 in prima serata su Rai1, subito dopo il campione di ascolti di questa stagione Stefano De Martino con il suo rinato Affari tuoi. Questa nuova edizione di Dalla strada al palco sarà ancora più calda e gentile, adatta al pubblico del venerdì sera di Rai1, con esibizioni ancora più spettacolari.

Niente giuria ma due “passanti importanti” a puntata

Insomma si cerca di fare le cose ancora più in grande rispetto alle precedenti edizioni. D’altronde il cambio di rete con la promozione su Rai1 lo richiede. Non ci sarà una vera e propria giuria fissa a giudicare le esibizioni degli artisti presentati, ma due commentatori detti “passanti importanti” a puntata che cambieranno sempre. Fra i reclutati è quasi certa la presenza di Al Bano, che sarà una specie di loro padrino, ma non solo, anche padrino dell’approdo su Rai1 di questa nuova serie del varietà prodotto con la collaborazione della Stand by me.

Al Bano fra i “passanti importanti” del Dalla strada al palco di Rai1

Cinque sono le puntate di questa nuova serie “made in Rai1” di Dalla strada al palco, il cui appuntamento dunque è fissato, con Nek e Bianca Guaccero, da venerdì 10 gennaio subito dopo Affari tuoi sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.