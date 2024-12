Focus ascolti, la garanzia definitiva Autunno 2024

Si è dunque chiuso il periodo di garanzia televisiva Autunno 2024. E’ tempo dunque di un bilancio definitivo delle reti generaliste nazionali. Chi è andato bene, chi è andato meno bene. Tutto pane per la nostra rubrica di Focus ascolti che farà anche un confronto con il medesimo periodo temporale dello scorso anno. Vediamo dunque i dati del totale giornata e delle varie fasce orarie rete per rete, che noi abbiamo sintetizzato.

Focus ascolti: Rai1 la rete più vista dell’Autunno 2024

Partiamo naturalmente dalla rete più vista nelle 24 ore che si conferma essere Rai1 con una media del 18% di share, praticamente stabile rispetto al medesimo periodo dell’anno passato. Dando un’occhiata alle fasce orarie, vediamo che Rai1 perde mezzo punto nel pomeriggio-preserale (14-20) per recuperarlo nella prima serata allungata (20:30-23:30) questo grazie naturalmente al successo dell’Affari tuoi di Stefano De Martino e alle ottime performance di Tale e quale show, Voice kids e Ballando con le stelle.

Canale 5 medaglia d’argento e seconda rete nazionale

La seconda rete nazionale resta Canale 5 con una media nelle 24 ore del 17,4% di share, in calo dello 0,3% rispetto al medesimo periodo del 2023. In particolare l’ammiraglia Mediaset perde mezzo punto di share nella fascia pomeridiana 14-20 e lo 0,4% nel prime time e nella seconda serata.

Rai3 medaglia di bronzo nel nostro Focus ascolti autunno 2024

La terza rete italiana per ascolti è Rai3 con una media nel totale giornata del 6,5% di share, praticamente stabile con il 2023. I dati nelle varie fasce si somigliano moltissimo con quelli dell’anno scorso, con una perdita, diciamo cosi, maggiore nel prime time dello 0,2% di share e con crescite dello 0,2% nell’access time e in seconda serata.

Italia 1 è la seconda rete di Mediaset del nostro Focus ascolti

La quarta rete nazionale è Italia 1 con una media nelle 24 ore del 4,9% di share, in crescita dello 0,2% rispetto all’anno scorso. Crescita che si spalma un po’ in tutte le varie fasce orarie. Maggiormente nel pomeriggio e in seconda serata.

Rai2 è la terza rete del gruppo televisivo pubblico

Abbiamo poi al quinto posto Rai2 con una media nelle 24 ore del 4,8% di share, in lieve flessione rispetto al 2023. Si parla solo dello 0,10% di share. Rai2 cresce di quasi mezzo punto nella fascia pomeridiana 14-20 (maggiormente fra le 14 e le 17) e ne perde sempre mezzo al mattino (non c’è più Fiorello).

Rete 4 al sesto posto, ma in crescita

Sesto posto per Rete 4 con una media nel totale giornata del 4,7% di share, in crescita di mezzo punto rispetto al 2023. Grande risultato di Rete 4 nella fascia 7-14 con quasi due punti in più rispetto all’anno passato (le repliche di Terra amara vanno forte). Si è passati dal 2,6% di share al 4,4% di quest’anno. Flessione dello 0,2% di share nel pomeriggio e dello 0,1% in prima serata.

La7 si consolida, cresce e si avvicina al sesto posto

Siamo al settimo posto occupato da La7 con una media nelle 24 ore del 4,3% di share, in crescita dello 0,7% di share rispetto all’anno scorso. Riscontriamo crescite per La7 un po’ in tutte le fasce orarie. Soprattutto nella fascia 7-14 con quasi un punto in più rispetto al 2023 e dello 0,6% nella prima e seconda serata.

Tv8 e Nove un destino nel nome, rispettivamente ottava e nona rete nazionale

Ottavo posto occupato da Tv8 con una media nel totale giornata del 2,6% di share, in crescita dello 0,10% rispetto al 2023. Bene la seconda serata con quasi mezzo punto in più rispetto all’anno scorso e crescita dello 0,2% nel mattino. Praticamente invariate le altre fasce orarie.

Ultimo posto per le tv generaliste di questo Autunno 2024 nel nostro Focus ascolti per Nove, che ottiene nelle 24 ore una media del 2,4% di share, in crescita dello 0,14% di share rispetto all’autunno 2023. Nelle varie fasce orarie notiamo una crescita attorno allo 0,3% di share il mattino e nella prima serata (forse qui meno delle aspettative visto il cospicuo investimento fatto con Amadeus) e di quasi mezzo punto in seconda serata. Calo invece dello 0,2% di share nella fascia 14-20.