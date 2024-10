Focus ascolti: Ore 14, inizio di stagione folgorante, pronto anche per un prime time

E’ partita il 9 settembre scorso la nuova edizione di Ore 14, il popolare programma del primo pomeriggio di Rai2 diretto e condotto da Milo Infante. Una partenza molto forte, baciata dal successo, con ascolti nettamente più alti rispetto ai primi due mesi della passata edizione. Già era evidente nel finale della scorsa stagione di come Ore 14 abbia alzato la media della seconda rete in quella fascia oraria, trend questo ribadito e rinforzato da questo inizio stagionale.

Ore 14 e gli ascolti d’inizio stagione

La nostra rubrica di Focus ascolti ha puntato la sua speciale lente d’ingrandimento proprio su questo appuntamento giornalistico. Dicevamo partenza lo scorso 9 di settembre con una media di ascolto di 673.304 telespettatori ed il 6,21% di share. Ma già martedì 24 settembre l’ascolto saliva a 904.572 telespettatori e l’8,30% di share. Ma il record di questo fortunato inizio di stagione di Ore 14 doveva ancora arrivare.

Il top è per la puntata del 17 ottobre quando il programma di Milo Infante tocca una media di 1.036.000 telespettatori ed il 9,20% di share. Anche l’ultima puntata andata finora in onda, venerdì 25 ottobre, ha superato il milione di telespettatori con l’8,86% di share. Tutto questo per una media complessiva di questo primo scorcio di stagione 2024-2025 di 908.853 telespettatori e l’8,18% di share.

Il confronto con i primi due mesi della passata stagione

L’attuale edizione di Ore 14 confrontata con i primi due mesi di quella dell’anno scorso, cresce dell’1,71% di share e 197.521 telespettatori. Il dato medio di copertura arriva a 2.460.311 telespettatori, con una crescita di 267.257 teste rispetto all’anno passato. Dato estremamente importante quello poi della permanenza, che è un po’ l’indice di affezione del pubblico verso un programma. La percentuale di permanenza di questa edizione di Ore 14 è del 36,94%, ben 4 punti e mezzo in più rispetto all’anno scorso.

Ore 14 pronto a raddoppiare in prime time

Insomma dati molto buoni per questo inizio di stagione di Ore 14. Programma questo che merita, conservando l’appuntamento quotidiano, un’appendice serale sempre su Rai2, che possa fare un po’ da contraltare al Quarto grado di Rete 4.