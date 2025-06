Milo Infante in prima serata con Ore 14 Sera: ecco da quando

Milo Infante non va in vacanza e torna in onda con Ore 14 Sera: tutto sul nuovo programma e da quando sarà trasmesso.

L’informazione non va mai in vacanza e per tutto il mese di giugno, i telespettatori di Raidue potranno continuare a seguire Milo Infante che, da lunedì 2 giugno, torna in onda con Ore 14, il programma in onda tutti i giorni, alle 14, sul secondo canale della tv di Stato. Tuttavia, giugno segna l’inizio anche di un’importante novità per il conduttore che è stato ufficialmente promosso in prima serata.

Da tempo, infatti, si parlava di una versione serale di Ore 14 che ora è ufficiale. La Rai, infatti, ha deciso di dare il via ad un esperimento trasmettendo Ore 14 Sera mantenendo il format della versione pomeridiana della trasmissione.

Ore 14 sera: quando va in onda con la conduzione di Milo Infante

Nonostante l’estate, sia Mediaset che la Rai puntano sull’informazione. Se Mediaset continuerà a trasmettere i talk show di Rete 4, ma anche Mattino cinque per tutto giugno e, successivamente, Morning News con Dario Maltese, la Rai punta su Unomattina estate e su Estate in diretta che andranno in onda su Raiuno al termine di Unomattina e de La vita in diretta, ma anche su Milo Infante per l’informazione serale.

Dopo la pausa dovuta al Giro d’Italia, da lunedì 2 giugno 2025, è tornato ufficialmente in onda Milo Infante con Ore 14 che, dal 12 giugno, si trasformerà in Ore 14 sera. Il programma d’informazione di Raidue ha ottenuto un grandissimo successo convincendo la Rai a realizzare una versione serale.

Quello che parte il 12 giugno, per quattro, prime serate è un esperimento che potrebbe diventare realtà anche nella prossima stagione televisiva. Qualora gli ascolti siano soddisfacenti, infatti, Raidue potrebbe trasmettere Ore 14 Sera anche durante la stagione autunnale e invernale.

Il format, nella versione serale, resterà fedele a se stesso con Milo Infante che si occuperà principalmente dei fatti di cronaca nera che, ogni giorno, sconvolgono l’opinione pubblica. Durante le quattro puntate serali di Ore 14, Milo Infante si occuperà anche del Caso Garlasco dopo i risultati della nuova perizia che ha riscontrato un’impronta di Andrea Sempio vicino al cadavere di Chiara Poggi.

In studio, con Milo Infante, ci saranno ospiti, principalmente persone esperte e professionisti per studiare i dettagli dei vari fatti di cronaca. Con Ore 14 Sera, dunque, la Rai potrebbe realizzare anche per il futuro un format simile a Quarto Grado di Mediaset che non ha ancora una data ufficiale per concludere la stagione in corso.

Un impegno importante, dunque, per Milo Infante ma anche un importante riconoscimento da parte della Rai nei suoi confronti.