“Perché sei andata via da Milo Infante?” La risposta di Roberta Bruzzone a Selvaggia Lucarelli

Roberta Bruzzone continua ad essere uno dei personaggi televisivi più in voga della tv, ma anche una criminologa che mette a disposizione le proprie conoscenze nei vari programmi. Nel corso della sua carriera, ha anche partecipato – in passato – al talk pomeridiano Ore 14 condotto da Milo Infante e trasmesso su Rai 2. Un’esperienza che si è conclusa inaspettatamente.

Lo scontro in diretta con Milo Infante

Qualche mese fa, nello studio di Milo Infante si è parlato della riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, che ha occupato per molto tempo le prime pagine dei giornali. Roberta Bruzzone è sempre stata molto ferma sul caso Garlasco, dicendosi contraria alla messa in discussione di quello che è già passato in giudicato. Durante la puntata andata in onda il 27 novembre 2025, la criminologa ha ripreso Milo Infante e gli altri ospiti.

“Leggeteveli i verbali“, ha detto accusando loro di disinformazione. Il conduttore ha a quel punto replicato: “I verbali li leggiamo anche noi, non è che li legge solo la dottoressa Bruzzone“. Dopo quello scontro, Bruzzone è stata assente all’edizione serale del programma e agli appuntamenti tradizionali dei giorni seguenti. Dopodiché è venuta fuori la notizia della sua uscita di scena dalla trasmissione.

Perché è andata via da Ore 14

La criminologa è stata di recente ospite del podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli e a lei ha confidato cosa è realmente successo con Infante. “È venuto meno il rapporto di amicizia” – ha raccontato – “e di conseguenza tutto il resto. Io lo ritenevo un rapporto di amicizia anche importante e non ti nascondo che per me Milo era veramente un fratello. Ho fatto anche delle scelte di tipo professionale l’anno scorso, proprio per non penalizzarlo e rimanendo nel programma”.

E ancora: “Ho capito che qualcosa era cambiato, non da parte mia, e che il mio ruolo in quella trasmissione cominciava ad essere qualcosa che non mi assomigliava più. Io non ho questa passione di arrabbiarmi a prescindere, però era diventato una sorta di marchio di fabbrica. Venivano create le condizioni perché questa mia parte un po’ più ‘felina’ emergesse in maniera un po’ fuori dalle righe, cosa che a me non piaceva più. Mi sono confrontata con lui, ma non c’era più quella sintonia. Ho capito che quello non era più il mio posto e quindi ho deciso di andarmene“.