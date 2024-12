Dalla strada al palco e l’esibizione da artista di strada di Albano

TvBlog ve lo aveva anticipato. Albano sarà fra i protagonisti della nuova edizione del varietà di Rai1 Dalla strada al palco. Il famoso cantante pugliese sarà infatti fra nel cast della prima puntata di questo spettacolo la cui messa in onda è prevista per venerdì 10 gennaio, in prima serata su Rai1, subito dopo l’Affari tuoi di Stefano De Martino.

Albano artista di strada a Lecce

La conferma della sua partecipazione alla premiere dell’edizione “made in Rai1” di Dalla strada al palco è avvenuta proprio oggi. Una conferma che non poteva che avvenire, dato il mood del programma, direttamente dalla strada. Precisamente da Piazza del Duomo a Lecce, dove stamane, un Albano opportunamente camuffato, si è messo a cantare davanti alla gente, che piano piano si è radunata sempre più numerosa di fronte a lui.

Camuffato con vistosi occhiali scuri e una barba finta per non farsi riconoscere, il buon Albano si è esibito come un qualsiasi artista di strada intonando alcune famosissime canzoni italiane. “Senza una donna”, “Tu sei l’unica donna per me”, “Tu vuo’ fà l’ americano”, “Il ragazzo della via Gluck” ed infine un suo medley con “Ci sarà” e “Felicità”. Al termine del quale, ormai riconosciuto dalla maggior parte della gente, si è liberato dal suo travestimento per svelarsi alla folla sorpresa.

L’esibizione in onda a Dalla strada al palco

L’esibizione è stata ripresa col cellulare da molti passanti e sarà visibile nel programma Dalla Strada al Palco, in onda dal 10 gennaio in prima serata su Rai1 per cinque venerdì. Il programma come detto avrà molte novità. Prima fra tutte l’arrivo a fianco di Nek della fresca vincitrice di Ballando con le stelle 2024, ovvero Bianca Guaccero. Che vedremo anche alla conduzione di Primafestival insieme a Gabriele Corsi.

Il programma, come è noto, è nato da un’idea di Carlo Conti ed è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me. Non resta dunque che attendere venerdì 10 gennaio in prime time su Rai1 per vedere Albano e la sua specialissima esibizione “di strada” da Piazza del Duomo a Lecce, nella sua Puglia.