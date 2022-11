Con una media del 9% di share con picco del 9,85% nella sua terza emissione, Dalla strada al palco, lo spettacolo musicale ideato da Carlo Conti e che vedeva gli artisti di strada esibirsi davanti al pubblico di Rai2, è stato fra gli esperimenti più riusciti della direzione intrattenimento prime time della televisione pubblica nella scorsa estate. Insieme al Tim summer hits il programma condotto da Nek, ha infatti acceso l’estate della seconda rete della Rai, da sempre canale alla ricerca d’identità. La trasmissione prodotta con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Stand by me è partito martedì 28 giugno nel prime time di Rai2 ottenendo una media di 1.045.000 telespettatori, pari al 7,51% di share e come detto, raggiungendo il picco di questa prima serie sperimentale di 4 puntate, alla terza con 1.273.000 telespettatori pari al 9,85% di share, poi stabilizzatosi al 9,17% della quarta ed ultima emissione.

Uno spettacolo di intrattenimento questo che ha permesso a Rai2 di avvicinarsi alle due cifre in prima serata, guadagnandosi così -e qui c’è la notizia di oggi qui su TvBlog- la conferma. Sempre da queste colonne, già questa estate vi avevamo accennato ad un possibile ritorno di questo varietà, cosa questa che oggi vi possiamo confermare. Dalla strada al palco infatti, secondo quanto apprendiamo, tornerà effettivamente in onda, sempre dalle frequenze della sua rete natia, ovvero Rai2, nella stagione televisiva in corso. In particolare siamo in grado di anticiparvi che il programma condotto da Nek tornerà con una seconda edizione nella prossima primavera televisiva.

Al momento il programma è stato appoggiato nella serata del martedì dal prossimo mese di marzo 2023, per un totale di 6 puntate. Naturalmente, i palinsesti essendo materia mobile come i nostri attenti lettori sanno bene, possono cambiare rispetto alle collocazioni e alle messe in onda dei programmi, la notizia comunque è che Dalla strada al palco tornerà certamente in onda con una nuova edizione, sempre dalle frequenze di Rai2 e sempre con la conduzione di Nek nella prossima primavera televisiva.