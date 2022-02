Cortesie per gli Ospiti confeziona un nuovo spin-off prossimamente su Real Time: si tratta di Cortesie per gli Ospiti Ristorante e vede alla conduzione una coppia inedita formata dallo chef Roberto Valbuzzi e da Ursula Seelenbacher, una delle PR e trendsetter più autorevoli in Italia. Per Valbuzzi una nuova esperienza alla conduzione (dopo Uno chef in fattoria su Food Network) che lo vede accanto a una new entry della famiglia Discovery. Per Cortesie per gli ospiti, invece, si tratta di un nuovo spin-off dopo quello sui B&B e la versione Cortesie in famiglia.

Ma come funziona Cortesie per gli Ospiti Ristorante?

Di fatto la struttura del programma è identica, solo che i concorrenti non tirano a lucido le proprie (o altrui case) per ospitare sconosciuti e giudici a cena, ma invitano rivali e conduttori nel proprio ristorante preferito. O quantomeno in quello che credono garantisca loro la vittoria.

In ogni puntata, due coppie di concorrenti scelgono un ristorante che ritengono unico e insuperabile e invitano i rivali e gli esperti ad assaggiarne i piatti e a godere del servizio, della location, dell’accoglienza. A giudicare la sfida – e quindi a dare i voti ai ristoranti prima ancora che ai concorrenti – saranno direttamente gli esperti Valbuzzi e Seelenbacher. Per il vincitore la gloria di aver conquistato palato e gusto dei giudici.

Cortesie per gli ospiti Ristorante, casting aperti

Format pronto, esperti scelti, ora servono i concorrenti. I casting sono aperti e per candidarsi si può riempire il form dedicato sul sito di Banijay Italia. Se siete convinti che il vostro ristorante preferito sia il migliore della città, se pensare che lo chef sia a prova di esperto e se avete voglia di far vedere a tutti che sapete godere del buon cibo – senza per forza cimentarvi in cucina e tirar fuori gli argenti di casa – allora è il momento di candidarsi.