Da Cortesie per gli ospiti a… Cortesie in Famiglia, con Enzo Miccio e Chiara Maci

Tra i programmi più amati di Real Time, rientra certamente Cortesie per gli ospiti, docu-reality incentrato sulla sfida di due coppie in cucina ma non solo, con scopo la vittoria della puntata in base a come e quanto saranno stati ospitali, per l’appunto, con i rigidissimi giudici che avranno a cena. Ebbene, proprio a partire da questa sera in prima serata sul canale 31 del digitale, però, che vedremo il celeberrimo Cortesie per gli ospiti trasformarsi completamente, lasciando così spazio al debutto di un suo spin-off completamente nuovo, in una nuova versione dello show rivisitata… Anche nel titolo.

Arrivederci, Cortesie per gli ospiti e benvenuto Cortesie in famiglia, docu-reality che stavolta in veste di giudici protagonisti vedrà Enzo Miccio e Chiara Maci. A sfidarsi, inoltre, non saranno più perfetti sconosciuti ma bensì parenti stretti giudicati stavolta proprio da una coppia inedita, lo stylist e wedding planner Enzo Miccio e la foodblogger Chiara Maci, che ad ogni sfida porteranno anche con loro una guest star.

Ed è così che nasce lo spin-off di Cortesie per gli ospiti, ma stavolta senza la lodevole partecipazione dei tre giudici che avevamo ormai imparato ad amare follemente. Non rivedremo a Cortesie in Famiglia Csaba Dalla Zorza, ma nemmeno Diego Thomas o Roberto Valbuzzi. Il nostro amorevole trio dovrà stavolta cedere il posto a Chiara Maci ed Enzo Miccio per una versione dello show completamente rivisitata ma certamente non meno interessante della precedente.

Il nuovo show sarà diverso “nella forma e nella sostanza”, si specifica. Chiara Maci ed Enzo Miccio, infatti, saranno stavolta chiamati a giudicare le scelte delle due squadre concorrenti in prima persona, con anche Chiara Maci attenta alle preparazioni di ogni piatto in cucina e Miccio, invece, pronto ad occuparsi di tutto ciò che fa da contorno alla tavola, rendendola ancor più che speciale.

Non ci resta che collegarci questa sera a partire dalle 20:20 sul canale 31 del digitale per scoprirne di più.