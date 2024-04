Nella prima puntata di Ciao Maschio, in onda sabato prossimo in seconda serata su Rai1, sarà ospite, stando a quanto risulta a TvBlog, Giacomo Giorgio. Si tratta dell’attore che il pubblico televisivo conosce soprattutto per Mare Fuori e per Doc – Nelle tue mani. Giorgio, classe 1998, è tra i più promettenti attori della nuova generazione del cinema italiano. Ha recitato anche in Diabolik – Ginko all’attacco! e nel sequel Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros.

Per il primo appuntamento stagionale di Ciao Maschio, fissato per sabato 13 aprile a mezzanotte, subito dopo I migliori anni di Carlo Conti, la padrona di casa Nunzia De Girolamo ha scelto di mettere in scena un confronto generazionale. Infatti, oltre al Ciro Ricci di Mare Fuori, in studio ci sarà Paolo Bonolis, come anticipato ieri da Dagospia.

Ciao Maschio, la storia del programma di Nunzia De Girolamo

Ciao Maschio ha debuttato nella seconda serata di Rai1 a febbraio del 2021, consolidandosi come format e crescendo in termini di ascolti.

Dunque, sabato prossimo al via la quarta edizione del programma che mira ad essere un viaggio nell’universo maschile attraverso parole, immagini e scambio di opinioni. Nel cast confermate il duo di drag queen gemelle Karma B, chiamato a commentare, a modo suo, le dichiarazioni degli ospiti.

Ricordiamo che per Nunzia De Girolamo è in arrivo la conferma (la comunicazione ufficiale arriverà, una volta formalizzati i palinsesti estivi, tra pochi giorni, ma da queste parti ve l’abbiamo anticipato alcune settimane fa) alla conduzione di Estate in diretta. Insieme a lei nel contenitore pomeridiano di Rai1 anche stavolta ci sarà il giornalista Gianluca Semprini.