Dopo avervi raccontato in anteprima Un’estate da (a)mare il nuovo format di intrattenimento al quale la direzione Daytime guidata da Angelo Mellone sta lavorando per lo slot delle ore 14.00 e dopo avervi anticipato l’arrivo a Camper in viaggio di Lorella Boccia (Roberta Morise non ci sarà perché a maggio diventerà mamma per la prima volta), oggi diamo conto della conferma nel palinsesto estivo di Rai1 di Nunzia De Girolamo. L’ex ministra, infatti, da giugno sarà nuovamente alla guida di Estate in diretta, così accaduto lo scorso anno quando prese il posto di Roberta Capua. Al suo fianco, salvo sorprese, dovrebbe esserci anche nel 2024 Gianluca Semprini.

Karma B presenti nella quarta edizione di Ciao Maschio

Nunzia De Girolamo tornerà sul piccolo schermo prima della bella stagione. Infatti, sabato 13 aprile, inizierà il nuovo ciclo di Ciao Maschio, il talk di seconda/terza serata che indaga l’universo maschile. Nel cast confermate le Karma B, il duo di drag queen gemelle. Anche alla luce dei buoni risultati di ascolto registrati lo scorso anno, il meccanismo del format in questa quarta edizione resterà sostanzialmente invariato.

Dopo Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo torna nella sua ‘comfort zone’

Per la De Girolamo, dunque, si prospetta un ritorno ai titoli televisivi con cui ha messo le basi della sua seconda vita professionale, quella da conduttrice televisiva. A gennaio scorso si è concluso Avanti Popolo, il people/talk show che le era stato affidato dalla nuova dirigenza di Viale Mazzini per provare a colmare il vuoto lasciato da Bianca Berlinguer – nel frattempo traslocata a Rete 4 – nella serata del martedì di Rai3. I risultati, però, non sono stati esaltanti e l’esperimento è terminato prima del previsto.